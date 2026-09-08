Gobernadora de Santiago advierte que ciudadanos aún restan importancia a simulacros

Empleados de la Gobernación de Santiago durante su participación en el simulacro nacional de terremoto ( ANEUDY TAVÁREZ )

La gobernadora de Santiago, Rosa Santos, advirtió este martes que parte de la población todavía no reconoce la importancia de los simulacros de terremoto, por lo que llamó a continuar los esfuerzos de orientación y preparación para que la ciudadanía sepa cómo actuar ante una eventual emergencia.

Santos hizo el señalamiento durante su participación en el simulacro nacional de terremoto, en el que se integraron instituciones públicas y privadas de Santiago como parte de un ejercicio destinado a evaluar la capacidad de respuesta y detectar posibles debilidades en los protocolos de emergencia.

"Para esto nadie está preparado, pero hay muchas personas que cogen estos procesos como algo de perder tiempo, algo de juego, no le dan importancia y solamente cuando nos vemos con la soga al cuello es que decimos, caramba, no atendí", expresó la gobernadora.

La funcionaria consideró necesario mantener este tipo de ejercicios, con la esperanza de que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados por la población en caso de que ocurra un terremoto.

La gobernadora sostuvo que, aunque nadie puede predecir cuándo ocurrirá un movimiento sísmico, la preparación permite reducir los riesgos y mejorar la capacidad de respuesta de las personas y las instituciones.

Instituciones participantes

En el simulacro participaron más de 15 instituciones en el escenario instalado en la Gobernación de Santiago, mientras que en El Guacalito se integraron más de 30 entidades.

También participaron organismos como la Defensa Civil, los bomberos, la Cruz Roja, la Alcaldía, Coraasan, Edenorte, hospitales y otras instituciones públicas.

Evaluación del simulacro

El director provincial de la Defensa Civil, Francisco Arias, explicó que el ejercicio permitirá evaluar el desempeño de las instituciones participantes y determinar cuáles aspectos deben fortalecerse.

Arias indicó que los terremotos son impredecibles y que el objetivo fundamental de estos ejercicios es que las instituciones y la población conozcan los protocolos que deben seguir ante una emergencia.

Las autoridades informaron que, luego de concluir el simulacro, se realizará una evaluación de los procedimientos ejecutados para identificar fortalezas y debilidades y establecer las medidas necesarias para mejorar la respuesta ante un eventual terremoto.

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