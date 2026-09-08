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Capotillo Protege
Capotillo Protege

Capotillo: impulsan proyecto sobre protección de niñas

La iniciativa de Hoteles Nacionales y Save The Children alcanzará a 455 niñas y adolescentes y 180 familias del sector capitalino

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    Capotillo: impulsan proyecto sobre protección de niñas
    Vista de una calle en Capotillo. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

    Hoteles Nacionales, operadora del Hotel Sheraton Santo Domingo, y Save the Children Dominicana lanzaron ayer "Capotillo Protege", un proyecto que busca prevenir la violencia y crear entornos seguros para niñas y adolescentes del sector Capotillo.

    La iniciativa contempla talleres formativos, espacios seguros de participación, fortalecimiento de redes comunitarias y herramientas para promover el ejercicio de los derechos de la niñez y adolescencia.

    Beneficiados

    El proyecto beneficiará directamente a 275 adolescentes de entre 13 y 17 años, 180 niñas de 8 a 12 años y 180 familias de la comunidad.

    Entre sus objetivos también figuran fortalecer el desarrollo socioemocional, el liderazgo comunitario y la prevención de riesgos y situaciones de violencia que afectan a niñas y adolescentes.

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    El financiamiento

    El proyecto es financiado por Hoteles Nacionales y se suma al trabajo que Save the Children Dominicana desarrolla en Capotillo, donde implementa programas relacionados con educación, inclusión social, arte y deporte.

    De acuerdo con las entidades, estas acciones buscan promover una cultura de paz, resiliencia y cohesión comunitaria.

    "Capotillo Protege" también contempla la participación de las familias y actores locales en las distintas etapas del proyecto, con el propósito de fortalecer las redes de protección de la comunidad.

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