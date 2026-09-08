Capotillo: impulsan proyecto sobre protección de niñas

Vista de una calle en Capotillo. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

Hoteles Nacionales, operadora del Hotel Sheraton Santo Domingo, y Save the Children Dominicana lanzaron ayer "Capotillo Protege", un proyecto que busca prevenir la violencia y crear entornos seguros para niñas y adolescentes del sector Capotillo.

La iniciativa contempla talleres formativos, espacios seguros de participación, fortalecimiento de redes comunitarias y herramientas para promover el ejercicio de los derechos de la niñez y adolescencia.

Beneficiados

El proyecto beneficiará directamente a 275 adolescentes de entre 13 y 17 años, 180 niñas de 8 a 12 años y 180 familias de la comunidad.

Entre sus objetivos también figuran fortalecer el desarrollo socioemocional, el liderazgo comunitario y la prevención de riesgos y situaciones de violencia que afectan a niñas y adolescentes.

El financiamiento

El proyecto es financiado por Hoteles Nacionales y se suma al trabajo que Save the Children Dominicana desarrolla en Capotillo, donde implementa programas relacionados con educación, inclusión social, arte y deporte.

De acuerdo con las entidades, estas acciones buscan promover una cultura de paz, resiliencia y cohesión comunitaria.

"Capotillo Protege" también contempla la participación de las familias y actores locales en las distintas etapas del proyecto, con el propósito de fortalecer las redes de protección de la comunidad.