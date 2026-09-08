El presidente Luis Abinader trasladará su despacho a Santiago, donde permanecerá durante tres días para desarrollar una agenda de trabajo que incluirá reuniones con funcionarios y representantes de distintos sectores, así como recorridos por obras e instituciones de la provincia.

El anuncio fue realizado este martes por el director operativo de la Presidencia, Aníbal Belliard, durante una rueda de prensa en la Gobernación de Santiago.

El funcionario explicó que la principal diferencia con otras visitas del mandatario a la provincia es que, en esta ocasión, la dinámica de trabajo será similar a la que desarrolla habitualmente desde el Palacio Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/gober-f4f022a1.jpg El director operativo de la Presidencia, Aníbal Belliard, durante anuncio, acompañado de funcionarios del Gobierno. (ANEUDY TAVÁREZ)

Agenda de trabajo

Belliard explicó que la agenda fue diseñada para trasladar a Santiago buena parte de las actividades que el jefe de Estado realiza normalmente en Santo Domingo. Entre ellas citó reuniones de trabajo con funcionarios y empresarios, además de sesiones de organismos gubernamentales.

Precisó que aproximadamente el 70 % de las actividades se desarrollarán desde la residencia presidencial habilitada en Santiago, que funcionará durante esos días como una especie de Palacio Nacional.

Entre las actividades previstas figuran reuniones del gabinete eléctrico y del gabinete de desarrollo, así como de la mesa de seguridad. También se contemplan encuentros con representantes de los sectores económico, empresarial y productivo.

El funcionario indicó que se realizarán visitas a instituciones gubernamentales y de servicios, entidades comerciales y distintos proyectos que se ejecutan en la provincia.

Recorridos y visitas

Asimismo, el mandatario tiene previsto recorrer la ampliación del Aeropuerto Internacional del Cibao, obras del sistema de agua y otras infraestructuras. También visitará escuelas, calles que están siendo pavimentadas y otras obras en ejecución.

"Los tres días están totalmente llenos", afirmó Belliard, al señalar que en las próximas horas será divulgada oficialmente la agenda definitiva del mandatario durante su permanencia en Santiago.

Aníbal Belliard estuvo acompañado durante el encuentro con representantes de los medios de comunicación por la gobernadora provincial, Rosa Santos; el director general de Coraasan, Andrés Cueto, y otros funcionarios.

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