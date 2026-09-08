Simulacro Nacional de Evacuación moviliza a 3.2 millones de personas, reporta el COE

Simulacro realizado en el Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte. ( ADRIANA SUELS )

Más de tres millones de personas participaron este martes en el Simulacro Nacional de Evacuación, que midió la respuesta de la población ante un terremoto, de acuerdo a datos preliminares del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

El titular del COE, Erdwin Olivares explicó que para el simulacro se registraron más de 12,500 instituciones, empresas y centros educativos, y destacó el incremento de la participación respecto a ejercicios anteriores, cuando se movilizaron entre 2.5 y 2.7 millones de personas.

"Con este ejercicio acabamos de evacuar 3.2 millones de personas, con un registro de más de 12,500 instituciones y empresas, además de colegios que se registraron para este simulacro", expresó.

El funcionario aclaró que se trata de un resultado preliminar y que la cifra podría aumentar al momento del cierre definitivo del ejercicio.

Olivares valoró que la movilización se realizara como parte de una práctica preventiva y no como consecuencia de una emergencia real.

"Gracias a Dios que hoy estamos hablando de 3.2 millones de personas que participaron en un ejercicio y no estamos hablando de lo que no podemos avisar: de un terremoto, ni de heridos ni de muertos", manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/whatsapp-image-2026-09-08-at-103607-am-aab3ef8e.jpeg El director del COE, Erdwin Olivares, durante simulacro. (ADRIANA SUELS.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/whatsapp-image-2026-09-08-at-102017-am-c76aaeeb.jpeg Personal de Diario Libre realiza ejercicio de simulacro. (STEVEN CURIEL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/whatsapp-image-2026-09-08-at-111703-am-410f9f55.jpeg Presidente Abinader es evacuado del Palacio Nacional como parte del simulacro. (ESTARLIN ROSA) ‹ >

Preparación debe continuar

El director del COE sostuvo que la preparación ante emergencias no debe limitarse a las instituciones del Estado, sino que constituye una responsabilidad de toda la ciudadanía.

"Estamos camino a seguir la preparación y es una responsabilidad de todos, no solamente de las autoridades aquí presentes, es una responsabilidad de cada uno de los ciudadanos dominicanos", señaló.

Asimismo, afirmó que el trabajo preventivo debe mantenerse después del simulacro, tanto en los centros educativos como en las demás instituciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/whatsapp-image-2026-09-08-at-110759-am-7d6d37f2.jpeg Estudiantes realizan ejercicios de primeros auxilios durante simulacro en Los Alcarrizos. (LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/whatsapp-image-2026-09-08-at-110745-am-29b4bca5.jpeg Alerta emitida durante simulacro. (LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/whatsapp-image-2026-09-08-at-104856-am-482c6bd6.jpeg Simulacro en Gobernación de Santiago. (ANEUDY TAVÁREZ) ‹ >

"El tema apenas le estamos dando continuidad hoy. Mañana, las escuelas, todo el mundo tiene que seguir trabajando en su preparación", dijo.

Olivares indicó que estos esfuerzos no deben concentrarse únicamente en los terremotos, debido a que el país también está expuesto a otros fenómenos.

"No solamente vemos el tema del terremoto, hay que ver el tema de huracanes. Nosotros somos una isla que tiene todos esos riesgos", expresó.