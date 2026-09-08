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Simulacro Nacional de Evacuación
Simulacro Nacional de Evacuación

VIDEO | El país ensaya cómo responder ante un terremoto con simulacro nacional

El ejercicio busca comprobar la efectividad de los planes de evacuación y la coordinación entre las entidades de respuesta

    Instituciones públicas y privadas, centros educativos, comunidades y familias ponen a prueba este martes su capacidad de respuesta ante un terremoto en el Simulacro Nacional de Evacuación.  

    El ejercicio busca comprobar qué tan preparados están los distintos sectores del país para responder ante un eventual terremoto, además de poner a prueba los planes de evacuación, los protocolos de actuación, las comunicaciones y la coordinación entre las instituciones de respuesta.

    El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Erdwin Olivares, llamó a la población a asumir el ejercicio con seriedad y recordó las acciones que deben realizarse durante el simulacro

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