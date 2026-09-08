Nuevo recinto universitario de Santo Domingo Este alcanza 60 % de ejecución

El nuevo centro universitario de la UASD en Santo Domingo Este contará con instalaciones modernas y una estancia infantil. ( PUBLICADA POR EL MIVED )

La construcción del nuevo Centro Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Santo Domingo Este presenta un 60 % de avance físico, de acuerdo con información ofrecida por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED).

El proyecto contempla un complejo académico y administrativo integrado por cuatro edificios docentes de tres niveles, que albergarán 80 aulas, 16 laboratorios y 20 aulas de postgrado.

La infraestructura también contará con un edificio administrativo de tres niveles, biblioteca, auditorio, dispensario médico, economato, comedor y una estancia infantil, además de la estatua de la Madre Nutricia y un punto de expendio.

Para las actividades recreativas y deportivas, el recinto dispondrá de una cancha deportiva, una plaza patriótica y un multiuso techado.

Asimismo, tendrá acceso peatonal y vehicular principal y un estacionamiento con capacidad para 336 plazas, de las cuales 331 estarán destinadas a vehículos livianos y cinco a autobuses.

El ministro de Vivienda y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez, afirmó que los trabajos avanzan a un ritmo acelerado y destacó el impacto que tendrá el centro para los estudiantes de Santo Domingo Este.

"Todos los que estamos aquí fuimos estudiantes en algún momento de nuestras vidas y, en mi caso, que tuve la oportunidad de hacer mi maestría en la UASD, debo decir que esta es una obra de alto impacto porque ayuda de manera directa", manifestó.

Estancia infantil

Entre las facilidades previstas figura una estancia infantil destinada a brindar apoyo a las madres universitarias mientras cursan sus estudios.

Rodríguez sostuvo que la incorporación de este espacio busca facilitar que las estudiantes puedan continuar su formación profesional sin tener que elegir entre sus estudios y el cuidado de sus hijos.

"Avanzamos con la firme convicción de que la educación debe romper barreras. Incluir una estancia infantil en este centro significa que las madres no tendrán que elegir entre el cuidado de sus hijos y su formación profesional, garantizando las condiciones necesarias para que logren su titulación académica", expresó.

La diputada Anny Mambrú consideró que el recinto facilitará el acceso a la educación superior de los residentes de Santo Domingo Este, al reducir las dificultades asociadas al traslado hacia otros puntos de la capital.

De su lado, el diputado Alexis Jiménez señaló que la apertura del centro permitirá reducir el tiempo de desplazamiento de los estudiantes que actualmente deben trasladarse al Distrito Nacional y contribuirá a descongestionar el tránsito.

El ministro Rodríguez realizó una supervisión de los trabajos acompañado de viceministros del MIVED y legisladores de la demarcación.

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