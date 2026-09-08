Funglode analiza nichos para República Dominicana en la cadena de semiconductores

Delegación de Funglode junto a la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos. ( CEDIDA POR FUNGLODE )

La Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) participó en el International Visitor Leadership Program (IVLP) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, enfocado en conocer prácticas de investigación, desarrollo e innovación vinculadas a la industria de los semiconductores.

En representación de la institución participó Guacayarima Sosa Machado, directora del Centro de Estudios de Futuro, quien formó parte de una agenda de intercambio profesional desarrollada en Washington, D.C.; Atlanta, Georgia; y Phoenix, Arizona.

Durante el programa, Sosa Machado sostuvo encuentros y realizó visitas a universidades, centros de investigación, instituciones dedicadas a la formación de talento y organizaciones relacionadas con el ecosistema de semiconductores.

Entre las entidades visitadas figuran University of Maryland NanoCenter, Georgia Institute of Technology (Georgia Tech), MacroTechnology Works, Southwest Advanced Prototyping (SWAP) Hub, iniciativas vinculadas al National Semiconductor Technology Center (NSTC), Atlanta Tech Park y Maricopa Community Colleges.

La experiencia permitió conocer distintos componentes de la cadena de valor de los semiconductores y analizar modelos de cooperación entre universidades, centros de investigación, empresas, gobiernos y comunidades.

Estos esquemas están orientados a impulsar la innovación, formar capital humano especializado y generar oportunidades de inversión y crecimiento económico.

Posibilidades para República Dominicana

Sosa Machado señaló que los semiconductores constituyen una infraestructura esencial para la economía digital y tienen un papel central en áreas como la inteligencia artificial, la automatización, las telecomunicaciones, la movilidad y las industrias avanzadas.

"Para la República Dominicana, es estratégico comprender estas dinámicas, identificar nichos en los que pueda desarrollar capacidades y construir alianzas que le permitan participar más activamente en la nueva economía tecnológica", afirmó.

La directora del Centro de Estudios de Futuro también destacó las posibilidades relacionadas con el nearshoring y el friendshoring, así como la relación de cooperación que mantiene República Dominicana con Estados Unidos.

Tras su participación en el programa, el Centro de Estudios de Futuro trabajó en la sistematización de las experiencias y buenas prácticas identificadas, con énfasis en evaluar su posible adaptación al contexto dominicano.

El análisis también se concentra en el fortalecimiento de una agenda nacional de innovación, formación especializada y desarrollo de sectores tecnológicos de alto valor agregado.

El proceso concluyó con un encuentro de seguimiento encabezado por la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, en su residencia, junto a participantes dominicanos del IVLP.

Durante el encuentro fueron compartidos los aprendizajes del programa y se exploraron oportunidades para convertir los intercambios profesionales en iniciativas concretas de cooperación entre República Dominicana y Estados Unidos.