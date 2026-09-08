El Senado participa en Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto 2026

La explanada frontal del Congreso Nacional fue utilizada como punto de encuentro para las personas que salieron del edificio. ( CEDIDA POR EL SENADO. )

El Senado de la República participó este martes en el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto, con un ejercicio preventivo que permitió poner a prueba los protocolos de emergencia y evacuación de la sede legislativa.

La jornada, coordinada a nivel nacional por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), fue acogida por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, con el propósito de evaluar la capacidad de respuesta de la institución ante un eventual terremoto de gran magnitud.

Al momento de activarse el simulacro, los senadores y colaboradores se encontraban desarrollando sus labores habituales en oficinas, departamentos y salones de reuniones.

La señal para iniciar la evacuación fue recibida mediante el sistema de alertas a teléfonos celulares Cell Broadcast, implementado por el COE en coordinación con las empresas de telecomunicaciones. A esta notificación se sumó una señal sonora mediante silbidos emitidos por coordinadores ubicados estratégicamente en los seis niveles del edificio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/whatsapp-image-2026-09-08-at-120746-pm-1-04a434a5.jpeg Los senadores y colaboradores del Senadomientras realizaban el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto. https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/whatsapp-image-2026-09-08-at-120745-pm-6366cf16.jpeg Los senadores y colaboradores del Senado mientras realizaban el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto. https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/whatsapp-image-2026-09-08-at-120746-pm-20a5126f.jpeg Los senadores y colaboradores del Senado mientras realizaban el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto. ‹ >

Los empleados y legisladores siguieron las instrucciones establecidas para la evacuación y aplicaron las medidas de autoprotección recomendadas antes, durante y después de un movimiento telúrico.

La explanada frontal del Congreso Nacional fue utilizada como punto de encuentro para las personas que salieron del edificio.

La directora de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Senado, Yannerys Paulino, destacó los resultados del ejercicio, realizado por disposición del presidente de la Cámara Alta.

Objetivo del simulacro

El Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto busca evaluar la capacidad de respuesta de instituciones públicas y privadas, empresas, escuelas y familias ante la ocurrencia de un terremoto, además de promover prácticas de evacuación segura y medidas de autoprotección.