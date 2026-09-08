Con una matrícula de 685 estudiantes, el liceo María Teresa Quidiello, en Los Alcarrizos, logró evacuar en apenas un minuto a los alumnos y al personal de sus dos planteles, uno de tres pisos y otro de dos, durante el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto realizado este martes.

Cuando sonó la alarma, los estudiantes comenzaron a salir de las aulas de manera ordenada y se dirigieron hacia los puntos de encuentro previamente establecidos, de acuerdo con el pabellón en el que se encontraban. El ejercicio permitió poner a prueba la capacidad de respuesta del centro ante una eventual emergencia.

El director de la Regional 15 del Ministerio de Educación, Eddie Chávez, destacó que el tiempo alcanzado es resultado de un proceso de planificación y preparación que involucra a las autoridades educativas, los centros y las familias.

"Todo esto ha llevado una planificación y una organización, y esta evidencia que mostramos aquí es que nuestros centros educativos están preparados para cualquier proceso que se lleve a cabo", afirmó Chávez.

Explicó que la preparación para el simulacro se desarrolló durante todo el año con la participación de los equipos del Ministerio de Educación, las regionales, los distritos y los centros educativos, además de los comités de emergencia de cada plantel.

También señaló que el proceso se articuló con las áreas curriculares, los estudiantes y las familias, de manera que la comunidad educativa conociera cómo actuar ante una situación de emergencia.

Preparación continua para emergencias

La directora del liceo María Teresa Quidiello, Evelyn Cuevas, explicó que la preparación para este tipo de ejercicios forma parte de la planificación del centro desde hace más de cuatro años.

Indicó que los simulacros se realizan de acuerdo con el calendario escolar y que el comité de emergencia tiene definidas las responsabilidades de cada integrante.

"Los estudiantes están preparados para este momento. Se les avisa a los padres una semana antes, pero tenemos un manual de riesgo, las responsabilidades y el comité", explicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/whatsapp-image-2026-09-08-at-110850-am-712a2399.jpeg Los estudiantes salen de las aulas de manera ordenada y se dirigen hacia los puntos de encuentro establecidos durante el simulacro. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/whatsapp-image-2026-09-08-at-110848-am-a2f9bed2.jpeg Estudiantes simulan la atención de personas heridas durante el ejercicio de evacuación. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Cuevas sostuvo que la respuesta observada este martes fue posible porque la evacuación ya forma parte de una rutina para los estudiantes y docentes.

"Todo se hizo a la medida de lo normal y, cuando sonó la alarma, se trabajó porque ya hay costumbre en el centro de una rutina, una cultura", dijo.

Sobre el tiempo de evacuación, consideró que el resultado fue positivo, aunque señaló que siempre se puede mejorar.

"Mientras menos duramos, más vidas podemos salvar; menos vidas se van a perder", expresó.

Conocimiento de rutas de evacuación

Para los alumnos, el ejercicio también permitió comprobar que las instrucciones recibidas previamente podían aplicarse en una situación concreta.

Ismael Dariel Fernández Herrera, estudiante del liceo, consideró que el simulacro se desarrolló de manera satisfactoria y destacó que los estudiantes fueron dirigidos a diferentes puntos de encuentro, dependiendo del pabellón en el que se encontraban.

"Nos prepararon mediante diversas instrucciones hacia dónde nos vamos a dirigir a la hora de pasar un suceso real", explicó.

El estudiante señaló que los docentes dedicaron espacios específicos para explicar cómo actuar ante una emergencia, de modo que cada alumno pudiera conocer la ruta que debía seguir.

Participación nacional en el simulacro

El Ministerio de Educación informó que todos los centros educativos públicos del país participaron en el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto, junto con las 18 regionales educativas, los 122 distritos y las instituciones descentralizadas.

El ejercicio, convocado por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), tuvo como propósito fortalecer la preparación, organización y capacidad de respuesta de la comunidad educativa ante la eventual ocurrencia de un terremoto u otra emergencia que requiera la evacuación de los centros escolares.

Durante la jornada, desarrollada a las 10:00 de la mañana, estudiantes, docentes, personal administrativo y demás integrantes de la comunidad educativa pusieron en práctica los protocolos establecidos para responder de manera organizada y segura ante un terremoto u otra situación de emergencia que requiera la evacuación de los planteles.