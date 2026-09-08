Más del 50 % de la población recibió la nueva alerta de emergencia del 9-1-1, según el COE

La tecnología permite que las autoridades envíen de manera masiva advertencias, instrucciones y recomendaciones a los teléfonos móviles ubicados en un área específica. ( CEDIDA POR EL 911. )

El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 puso a prueba este martes nuevas herramientas tecnológicas para fortalecer la respuesta ante desastres, durante el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto.

Las capacidades fueron puestas a disposición del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) como parte de la coordinación interinstitucional para evaluar mecanismos de alerta, levantamiento de información y toma de decisiones ante eventos de gran magnitud.

Entre las tecnologías probadas estuvieron el Cell Broadcast, utilizado para enviar mensajes de alerta de manera simultánea a teléfonos móviles dentro de una zona geográfica determinada, y el VAPRE-M2 (Vehículo Aéreo de Primera Respuesta a Emergencias), una plataforma de drones de despliegue autónomo.

Alerta a más de la mitad de la población

Durante el simulacro se activó el sistema Cell Broadcast, con el que el mensaje de emergencia fue recibido por más del 50 % de la población dominicana, según informó el Sistema 9-1-1.

La tecnología permite que las autoridades envíen de manera masiva advertencias, instrucciones y recomendaciones a los teléfonos móviles ubicados en un área específica.

La herramienta está diseñada para ser utilizada ante terremotos, huracanes, inundaciones y otros eventos que requieran comunicar información urgente a la población.

Drones para evaluar emergencias

El ejercicio también permitió probar el sistema VAPRE-M2, diseñado para desplegar aeronaves no tripuladas desde estaciones previamente instaladas y obtener imágenes y datos térmicos de las zonas afectadas.

La infraestructura actualmente instalada permite que esta capacidad tenga cobertura sobre más del 85 % del territorio del Distrito Nacional, de acuerdo con el 9-1-1.

En caso de una emergencia, los drones pueden ser activados para desplazarse hasta el lugar del incidente y transmitir imágenes y videos en tiempo real hacia la plataforma tecnológica del Centro Integral de Despacho del Sistema 9-1-1.

Esto permitiría a los organismos de respuesta observar las condiciones del lugar mientras las unidades se encuentran en camino, identificar posibles riesgos y obtener información inicial sobre la magnitud de la emergencia.

Tecnología para mejorar la respuesta

La prueba de estas herramientas durante el simulacro permitió evaluar tanto su funcionamiento como su integración con los mecanismos de coordinación del sistema nacional de respuesta.

El uso de alertas masivas y drones con transmisión de imágenes en tiempo real busca mejorar la capacidad de las autoridades para alertar a la población, conocer qué ocurre en una zona afectada y tomar decisiones durante los primeros minutos de una emergencia.

El Sistema 9-1-1 indicó que continuará trabajando junto al COE y las demás instituciones que integran el sistema nacional de respuesta para fortalecer las capacidades tecnológicas y operativas destinadas a la protección de la población.