El 9-1-1 prevé completar en 70 días el Sistema Nacional de Alertas

Mensaje que llegó a algunos usuarios de empresas telefónicas dominicanas antes del simulacro. ( DIARIO LIBRE )

El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 estimó que la implementación del Sistema Nacional de Alertas mediante tecnología Cell Broadcast esté completada en los próximos 70 días, con lo que se busca ampliar su alcance hasta llegar de manera masiva a la población a través de mensajes a los celulares.

El 9-1-1 explicó a Diario Libre que trabaja junto con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), el Ministerio de Interior y Policía y las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones para concluir las etapas técnicas necesarias para la puesta en plena operación de la plataforma.

Señaló que, actualmente, algunas de las prestadoras de servicios de telecomunicaciones ya cuentan con la tecnología implementada, mientras que otras continúan avanzando en el proceso, con el acompañamiento de Indotel y del Sistema 9-1-1.

Simulacro de evacuación

El Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto, realizado este martes, formó parte de ese proceso de implementación y permitió probar las capacidades disponibles, medir el alcance de la tecnología e identificar posibles ajustes antes de su entrada en funcionamiento definitivo, indicó el organismo.

Debido a que la plataforma todavía se encuentra en fase de despliegue, durante el simulacro se utilizaron dos mecanismos de comunicación: Cell Broadcast, en las redes donde ya está implementado, y mensajes SMS como mecanismo complementario.

De manera preliminar, el 9-1-1 estima que más del 72 % de la población dominicana recibió el mensaje de alerta mediante alguno de estos mecanismos.

La institución precisó que estos resultados todavía deben ser analizados para determinar con mayor precisión el nivel de cobertura alcanzado, identificar las brechas existentes y realizar los ajustes técnicos correspondientes.

Desafíos de cobertura

Las diferencias en la recepción de las alertas también forman parte de los aspectos que se buscaba identificar con la prueba, ya que permiten evaluar la interacción de la plataforma con las distintas redes de telecomunicaciones y su capacidad para alcanzar efectivamente a la población.

El principal reto para alcanzar una cobertura total es concluir la implementación de la plataforma en las empresas de telecomunicaciones que todavía se encuentran en proceso de integración.

El Sistema 9-1-1 indicó que una vez completado el despliegue, la República Dominicana contará con una plataforma nacional de alertas que permitirá enviar, de manera rápida, simultánea y masiva, información crítica a los teléfonos móviles ubicados dentro de una zona determinada.

El 9-1-1 tiene, frente al Centro de Operaciones de Emergencias (COE), la responsabilidad de emitir, administrar y operar esta plataforma.

El sistema está concebido para ser utilizado ante terremotos, huracanes, inundaciones y otros eventos que requieran advertir de manera inmediata a la población sobre una situación de emergencia.