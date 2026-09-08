Los constantes tiroteos registrados en distintos barrios de Moca, provincia Espaillat, mantienen intranquilos a residentes, quienes reclaman la intervención de las autoridades para evitar que los enfrentamientos armados continúen afectando la tranquilidad de las comunidades.

Entre los sectores donde, según denuncias, se han reportado detonaciones figuran José María Rodríguez, Las Flores, López III, La Chancleta y Quebrada Honda, entre otras demarcaciones.

La situación ha generado preocupación entre las familias, debido a la frecuencia con que, de acuerdo con residentes, se escuchan disparos, principalmente durante horas de la noche.

Denuncias y sectores afectados

El activista social Juan "Guanchy" Comprés hizo un llamado al Ministerio Público de Espaillat y a la Policía Nacional para que presten atención a lo que ocurre en los barrios y adopten medidas que permitan garantizar la seguridad ciudadana.

Comprés consideró necesario reforzar las labores preventivas y de inteligencia para determinar las causas de los tiroteos, identificar a los responsables y evitar que estos hechos terminen siendo vistos como algo normal en las comunidades.

"Debemos parar esto", enfatizó.

Aseguró que los mocanos pasan todas las noches escuchando tiroteos en los distintos barrios del municipio, como el que ocurrió anoche, lunes, en la calle Duarte en el sector José María Rodríguez.

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Recordó que hace algunos años un tiroteo ocurrido en la parte baja de Moca dejó como víctimas mortales a una niña y un hombre, por lo que advirtió que las autoridades deben actuar para evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir.

"No podemos permitir que vuelva a suceder esto. Ustedes, como autoridades, tienen el deber de garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos", expresó.

Reacciones y testimonios

Otras personas consultadas sostienen que la inseguridad ha provocado cambios en la dinámica de los moradores, quienes, según dicen, procuran permanecer en sus hogares desde tempranas horas de la noche para evitar quedar expuestos a posibles enfrentamientos.

"Ya en Moca, a las siete de la noche, todo el mundo pone candado a la casa y no se ve un alma en la calle por la inseguridad", externó una persona que pidió omitir su identidad.

Tanto el activista como otros ciudadanos preocupados instaron a las autoridades a intervenir y adoptar medidas para enfrentar la situación.