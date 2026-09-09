Aduanas incauta un cargamento récord de municiones en Haina que deja más preguntas que respuestas

La incautación de 74,100 municiones escondidas dentro de ocho motores de camión en Haina Oriental estableció, según la Dirección General de Aduanas (DGA), el mayor decomiso de este tipo realizado por la institución en una sola operación durante los últimos cuatro años. Pero el volumen del cargamento abre ahora una serie de interrogantes que todavía no han sido respondidas públicamente.

¿De dónde salieron las municiones? ¿Quién las envió? ¿Quién debía recibirlas? ¿Su destino final era República Dominicana o serían trasladadas hacia otro país como Haití? ¿Hay detenidos? ¿Forman parte de una red que ya había utilizado anteriormente piezas de vehículos para introducir armas o municiones?

En su comunicado de prensa Aduanas no ha ofrecido esas respuestas.

El cargamento estaba compuesto por 64,420 cápsulas calibre 9 milímetros y 9,680 calibre .38 milímetros. Las municiones fueron encontradas durante labores de inspección y control dentro de ocho motores de camión que se encontraban en la Administración de Aduanas de Haina Oriental.

Después del hallazgo, el expediente fue remitido al Ministerio Público, que, junto con otros organismos, realizó tres allanamientos simultáneos como parte de la investigación. Tampoco se ha informado qué encontraron las autoridades durante esas intervenciones ni si alguna persona fue arrestada.

¿Quién era el destinatario?

Una de las principales incógnitas es la identidad del destinatario del cargamento.

La DGA no ha informado públicamente quién figuraba en los documentos de envío, quién importó los motores ni qué empresa o persona debía retirarlos en el puerto o si República Dominicana estaba siendo utilizada como punto de tránsito.

El antecedente inmediato obliga a considerar ambas posibilidades.

En marzo de 2025, Aduanas encontró en Haina 36,000 municiones junto con 23 armas de fuego. En aquel caso, las autoridades establecieron que el cargamento había salido de Miami y tenía como destino final Haití.

¿De dónde salió el cargamento?

Otra pregunta pendiente es su origen. Aduanas no ha especificado desde qué puerto fueron enviados los ocho motores ni cuál fue el país donde comenzó la operación.

Determinarlo podría ayudar a reconstruir la ruta seguida por el cargamento y establecer en qué momento fueron introducidas las municiones dentro de los motores.

En julio de 2025, funcionarios aduanales detectaron 8,396 municiones calibre 9 milímetros dentro del motor usado de un vehículo procedente de Brooklyn, Nueva York.

El nuevo hallazgo es casi nueve veces mayor y supone una operación más compleja: las cápsulas estaban repartidas dentro de ocho motores de camiones.

¿Quién preparó los motores?

La forma de ocultamiento plantea otra línea de investigación.

Introducir decenas de miles de municiones dentro de ocho motores requiere determinar dónde fueron manipuladas las piezas, quién tuvo acceso a ellas antes del embarque y si el procedimiento necesitó conocimientos técnicos para evitar que el cargamento fuera detectado mediante una inspección ordinaria.

También falta establecer si los ocho motores pertenecían a una misma carga, quién los adquirió y si existen otros envíos vinculados al mismo remitente o destinatario.

¿Para qué eran 74,100 municiones?

El volumen también abre una pregunta sobre el propósito del cargamento.

Las autoridades no han informado si las municiones serían comercializadas, distribuidas entre varios receptores o destinadas a algún grupo específico.

Los calibres encontrados —9 milímetros y .38— son utilizados en distintos tipos de armas cortas, pero el hallazgo por sí solo no permite establecer quién pretendía utilizarlas ni con qué finalidad.

La investigación deberá seguir el rastro comercial y financiero de la operación para identificar quién pagó por el cargamento y cómo fue adquirido.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/09/whatsapp-image-2026-09-09-at-22758-pm-1114f37c.jpeg Motores de vehículos al momento de ser revisados durante la incautación. (FOTO DIFUNDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/09/whatsapp-image-2026-09-09-at-22758-pm-1-8c77a075.jpeg Motores de vehículos al momento de ser revisados durante la incautación. (FOTO DIFUNDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/09/whatsapp-image-2026-09-09-at-22758-pm-2-5436e3c3.jpeg Foto difundida por la Dirección General de Aduanas (MUNICIONES INCAUTADAS Y EXTRAÍDAS DE LOS MOTORES DE VEHÍCULOS.) ‹ >

¿Qué arrojaron los tres allanamientos?

Aduanas informó que, después de detectar las municiones, el Ministerio Público realizó tres allanamientos simultáneos.

Ese es hasta ahora uno de los pocos indicios públicos de que la investigación avanzó más allá del puerto.

Sin embargo, no se han identificado los lugares allanados, las personas vinculadas a esas propiedades ni los resultados obtenidos durante los operativos.

Tampoco se ha informado si fueron ocupadas armas, documentos, dispositivos electrónicos, dinero u otras evidencias que permitan reconstruir la operación.

Un récord que ahora necesita respuestas

El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, afirmó que el decomiso refleja la capacidad de los sistemas de inteligencia, gestión de riesgos e inspección de la institución.

La DGA sostiene que las 74,100 municiones constituyen el mayor hallazgo realizado en una misma operación durante los últimos cuatro años y supera ampliamente las 36,000 detectadas en 2025.