Cuestionan demora de Fiscalía de Santiago en caso de joven fallecida durante cirugía estética

El abogado Pedro Domínguez Brito cuestiona la demora de la Fiscalía de Santiago en el avance de las investigaciones del caso ( ANEUDY TAVÁREZ )

El abogado de la familia de Angélica Hernández, joven que murió hace casi seis meses mientras era sometida a una cirugía estética en la clínica "Diosa", cuestionó la demora de la Fiscalía de Santiago en avanzar con la investigación y presentar una acusación contra los responsables del procedimiento.

Pedro Domínguez Brito afirmó que las autoridades ya cuentan con el informe de la autopsia y con una comunicación oficial del Ministerio de Salud Pública en la que, según indicó, se establece que el referido centro estético no estaba legalmente habilitado para realizar ese tipo de intervenciones quirúrgicas.

El jurista calificó la situación de "penosa" y cuestionó que, pese al tiempo transcurrido, todavía no se haya presentado una acusación ante los tribunales.

Domínguez Brito señaló que la autopsia estableció como causas de muerte un edema pulmonar y un cuadro de sangrado.

El abogado consideró que la muerte pudo haberse evitado si la intervención se hubiese realizado en un centro con las condiciones y el equipamiento necesarios para responder ante una emergencia.

A su juicio, los médicos que participaron en el procedimiento conocían los riesgos de operar en un establecimiento que, según el informe de Salud Pública, no contaba con la habilitación correspondiente.

Domínguez Brito sostuvo que esta situación podría estar generando una percepción de impunidad entre quienes incurren en malas prácticas médicas.

Advirtió que ha recibido llamadas de otras personas que alegan haber sufrido consecuencias a raíz de procedimientos realizados por los mismos profesionales vinculados a la clínica Diosa.

El abogado también cuestionó el trato que, según afirmó, han recibido los familiares de Angélica cuando acuden al Ministerio Público para dar seguimiento a la investigación.

Otro caso

El jurista informó, además, que en la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de Santiago se conoce otro proceso relacionado con una presunta mala práctica médica en el que figura la clínica Diosa.

Explicó que en este expediente está involucrada una joven que sufrió graves complicaciones después de someterse a un procedimiento estético.

Domínguez Brito sostuvo que este proceso es de naturaleza civil, mientras que el caso de Angélica Hernández corresponde a una investigación penal, debido a que se produjo el fallecimiento de la paciente.

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