Evalúan deterioro del puente entre Dajabón y Juana Méndez, tras reportajes de Diario Libre

Autoridades dominicanas y haitianas, junto a miembros de los organismos de seguridad, inspeccionan las condiciones del puente binacional que conecta a Dajabón con Juana Méndez. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Autoridades dominicanas y haitianas inspeccionaron el puente binacional que conecta Dajabón con Juana Méndez, una estructura vital para el comercio y el tránsito de miles de personas.

La intervención se realizó luego de varias publicaciones de Diario Libre sobre el deterioro de la estructura.

La gobernadora de Dajabón, Severina Gil Carreras, explicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones había movilizado equipos para intervenir el puente, pero los trabajos fueron detenidos porque requerían la autorización y la cooperación de Haití.

Daniel Germain, gobernador haitiano con sede en Juana Méndez, aseguró que su Gobierno está dispuesto a colaborar.

Respaldan reparación

Los comerciantes Abigail Bueno y Noel Fernández respaldaron la reparación urgente ante el temor de que el deterioro provoque un incidente.

Fernández también solicitó el remozamiento de la calle Gastón Fernando Deligne, conocida como calle Ancha, principal acceso al paso fronterizo.

La inspección permitió comprobar directamente las condiciones del puente y reactivar la coordinación entre ambos países para garantizar la seguridad y la continuidad del intercambio comercial.