DNCD incauta 42 paquetes de presunta cocaína en puerto Caucedo con destino a Francia

Los paquetes de la presunta cocaína ocupadas por las autoridades en Puerto Caucedo. ( CEDIDA POR LA DNCD )

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este jueves sobre la incautación de 42 paquetes de presunta cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo, que serían enviados a Francia.

Durante el operativo, realizado en la terminal portuaria ubicada en Boca Chica, provincia Santo Domingo, fue arrestado uno de los empleados, señalado por las autoridades como sospechoso de estar involucrado en el traslado de la carga de narcóticos.

A través de un comunicado de prensa, la DNCD informó que el detenido está bajo custodia del Ministerio Público, mientras avanzan las investigaciones.

La operación, en la que también participaron miembros del Ministerio Público, se inició luego de que agentes de la DNCD recibieran informes de inteligencia sobre la presencia sospechosa de varios individuos en las proximidades de un bloque de contenedores refrigerados destinados a la exportación.

Al llegar al lugar, los agentes hallaron un bulto negro con nueve paquetes en su interior, además de un segundo bulto vacío y herramientas utilizadas para retirar las tapas metálicas del sistema de enfriamiento de las unidades de carga.

Según la DNCD, tras el hallazgo se activaron los protocolos de inspección en ese cuadrante, lo que permitió confiscar otros 33 paquetes ocultos en la estructura del sistema de enfriamiento de un contenedor cargado con productos médicos que, de acuerdo con la nota, tenía como destino final Francia.

Proceso investigativo

La Dirección Nacional de Control de Drogas informó que, junto al Ministerio Público, profundiza las investigaciones para identificar y capturar a los demás implicados en la presunta red de narcotráfico internacional que intentó sacar el alijo hacia Europa.

Los 42 paquetes fueron enviados, bajo cadena de custodia, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se determinarán el tipo exacto de sustancia y su peso.

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