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electrocución joven monseñor nouel
electrocución joven monseñor nouel

Joven muere electrocutada y su esposo resulta herido al intentar auxiliarla en Monseñor Nouel

El hecho ocurrió en el distrito municipal Sabana del Puerto

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Joven muere electrocutada y su esposo resulta herido al intentar auxiliarla en Monseñor Nouel
Liriana Hiciano Núñez, de 19 años, víctima mortal de la descarga eléctrica. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

Una joven de 19 años murió tras recibir una descarga eléctrica al entrar en contacto con un cable de una nevera, en un hecho ocurrido ayer, martes, en el distrito municipal Sabana del Puerto, provincia Monseñor Nouel.

La víctima fue identificada como Liriana Hiciano Núñez, quien recibió la descarga eléctrica mientras se encontraba en su vivienda.

  • Su esposo, Luis Manuel Hidalgo, resultó herido al intentar auxiliarla.

De acuerdo con informaciones preliminares, Hidalgo permanece ingresado en un centro de salud en estado delicado. 

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Investigaciones 

Las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjo el contacto con el cable eléctrico.

El suceso ha causado consternación entre familiares y residentes de la comunidad.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.