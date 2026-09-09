Luis Miguel De Camps destaca programa AWS Entrena para fortalecer las competencias digitales en RD

Luis Miguel De Camps resalta alianza para ampliar la formación en Inteligencia Artificial y Computación en la Nube. ( CEDIDA )

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps , valoró la implementación en el país del programa AWS Entrena República Dominicana , que ofrecerá formación gratuita en español sobre Inteligencia Artificial y Computación en la Nube , con la meta de impactar a 50 mil personas antes de 2028.

Tras el lanzamiento oficial del programa, encabezado por el presidente Luis Abinader durante la séptima edición de la plataforma empresarial HUB Cámara Santo Domingo, De Camps afirmó que el desarrollo de competencias digitales forma parte de la educación y responde a una realidad cada vez más presente en la vida cotidiana de los ciudadanos.

El titular de la cartera educativa destacó la importancia de promover una formación que permita a las personas no solo utilizar las nuevas tecnologías, sino desarrollar las capacidades necesarias para comprenderlas y aprovecharlas como herramientas para el aprendizaje y el desarrollo.

En ese sentido, explicó que la iniciativa está en sintonía con la Estrategia Nacional de Competencias Digitales, presentada por el Ministerio de Educación y aprobada por el Consejo Nacional de Educación, que establece una hoja de ruta para fortalecer la formación de los estudiantes en pensamiento computacional e inteligencia artificial.

De Camps valoró que iniciativas de esta naturaleza se alineen con los esfuerzos que impulsa el Gobierno para fortalecer las competencias digitales y preparar a los estudiantes ante los desafíos y oportunidades que plantean la tecnología, la Inteligencia Artificial y las nuevas dinámicas del mundo laboral.

AWS Entrena República Dominicana es fruto de una alianza entre Amazon Web Services, la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), el Ministerio de Administración Pública, el Banco de Reservas y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC).

La iniciativa busca democratizar el acceso a la educación tecnológica y contribuir al desarrollo de capacidades digitales entre estudiantes, emprendedores, startups y profesionales del país, en un contexto de creciente demanda de estas habilidades.

Con su puesta en marcha se formaliza la alianza institucional y se habilita en el país una plataforma de acceso gratuito a formación en Inteligencia Artificial y Computación en la Nube.

El acto contó con la participación de la vicepresidenta para Latinoamérica de Amazon Web Services (AWS), Paula Bellizia; la presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Lucile Houellemont; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo Sanz Lovatón, así como representantes del empresariado nacional.