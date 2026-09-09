El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), José Manuel Cabrera Ulloa, advirtió sobre la necesidad de actualizar el marco jurídico antidrogas de la República Dominicana para enfrentar nuevas modalidades del narcotráfico, entre ellas el auge de las drogas sintéticas y el desvío de precursores químicos.

El vicealmirante sostuvo que Ley 50-88 Sobre Drogas y Sustancias Controladas fue concebida en un contexto en el que no existían muchas de las amenazas que actualmente enfrentan las autoridades.

"En tal sentido, la actualización de este marco es importante para nosotros poder ser más efectivos en la lucha y la persecución del narcotráfico y del crimen organizado", expresó.

Reiteró que la actualización de la normativa permitiría al país responder con mayor eficacia a esas nuevas amenazas y adecuar su legislación a los estándares internacionales.

Entre las modificaciones que entiende necesarias, Cabrera Ulloa mencionó la incorporación de la figura jurídica de la conspiración, con la finalidad de ampliar la capacidad de actuación de las autoridades desde las primeras etapas de planificación de una operación de narcotráfico.

Cabrera Ulloa también favoreció endurecer las consecuencias penales para las personas que reinciden en delitos relacionados con drogas.

"Estamos proponiendo que la reincidencia tenga una penalidad mayor, porque hemos visto que hay personas que las arrestamos cinco, seis, siete u ocho veces y continúan con la penalidad mínima", declaró.

Taller en el Senado

El presidente de la DNCD ofreció las declaraciones este miércoles 9 de septiembre durante el taller "Retos y desafíos en la legislación sobre drogas en la República Dominicana", celebrado en el Senado de la República Dominicana con la participación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y representantes de diferentes instituciones nacionales.

De acuerdo con la agenda de la actividad, el taller abordó la importancia de actualizar el marco legal sobre drogas, la legislación vigente y las propuestas de reforma de la Ley 50-88, así como la respuesta legislativa frente a las drogas sintéticas y la definición de una ruta de trabajo para elaborar un nuevo marco normativo.

Entre los participantes figuraron el presidente del Senado, Ricardo de los Santos Polanco; la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; el presidente del Consejo Nacional de Drogas (CND), Alejandro de Jesús Abreu; y el representante de la OEA en República Dominicana, Esteban de la Torre, entre otros.

También participaron el viceministro de Justicia Juan Dionicio Rodríguez Restituyo; los senadores Rafael Barón Duluc Rijo y Dagoberto Rodríguez Adames; Moisés Benamor, de la Sección de Apoyo a los Poderes Legislativos de la OEA; y Elisabet Arribas, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad).