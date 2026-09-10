Migración deporta 485 haitianos en estatus migratorio irregular

Operativo de interdicción. ( CEDIDA POR LA DGM )

La Dirección General de Migración (DGM) informó este jueves que 485 extranjeros en situación migratoria irregular fuerondetenidos y procesados por los cuatro puntos de control donde la institución tiene presencia en la frontera dominico-haitiana.

De acuerdo a una nota de prensa, las personas fueron entregadas a las autoridades haitianas el miércoles a través del control fronterizo de Elías Piña.

Además, la institución indicó que en la madrugada de este jueves fueron enviados a Elías Piña otros 534 nacionales haitianos que no pudieron demostrar un estatus migratorio regular en el país para fines de deportación.

Conforme la DGM, en las últimas 24 horas, Elías Piña, Dajabón, Pedernales e Independencia figuran con el mayor número de extranjeros detenidos.

Instituciones involucradas

Precisó que en Dajabón fueron detenidos 297; en Independencia, 152; en Pedernales, 129, y en Elías Piña, 88.

Asimismo, indicó que del total de aprehendidos en la jornada nacional de interdicción migratoria, 342 extranjeros sin estatus regular fueron detenidos por el Ejército de República Dominicana (ERD), 136 por la Policía Nacional (PN) y 102 por el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), como parte de la operatividad conjunta.

La entidad explicó que en los operativos, los agentes migratorios comandan patrullas en toda la geografía nacional para realizar labores de verificación documental e interdicciones en prostíbulos, bares, negocios, espacios públicos, paradas de autobuses, de motoconchos, así como en puntos estratégicos de alta movilidad poblacional.