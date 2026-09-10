Protestan en Santiago por muerte de joven en clínica estética

Familiares de la víctima portan pancartas durante la manifestación en reclamo de justicia. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Familiares de Geraldine Hernández, joven que murió hace seis meses durante un procedimiento de cirugía estética en la clínica "Diosa", realizaron un piquete frente a la Fiscalía de Santiago, ubicada en las instalaciones de la Policía Nacional, para exigir que se esclarezcan las circunstancias de su muerte.

Los manifestantes acudieron al lugar portando pancartas y vociferando consignas para reclamar al Ministerio Público respuestas sobre el avance de las investigaciones.

Consideran que ha transcurrido demasiado tiempo sin que el expediente haya sido llevado ante los tribunales.

Reacciones de los familiares

Bisneli Rodríguez, prima de la fallecida, denunció que los familiares supuestamente reciben un trato inadecuado cuando acuden a la Fiscalía en busca de información sobre las investigaciones.

La pariente exigió que se determine quiénes tienen responsabilidad en la muerte de Geraldine Hernández y que, de existir elementos suficientes, el caso sea presentado ante los tribunales.

María Rodríguez, madre de la víctima, apeló a las autoridades para que la muerte de su hija no quede impune.

Los familiares también pidieron al Ministerio Público que ofrezca información sobre las actuaciones realizadas hasta el momento y garantice que el caso avance conforme a los procedimientos legales.

Advirtieron que continuarán realizando acciones de protesta hasta obtener respuestas de las autoridades y lograr que el caso avance hacia los tribunales.

Avances de la investigación

De acuerdo con las informaciones ofrecidas sobre la investigación, al menos cinco personas han sido interrogadas en relación con la muerte de Hernández, ocurrida mientras era sometida al procedimiento estético.

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