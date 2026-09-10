Digesett conmemora 29 aniversario con misa en Santiago

Autoridades provinciales durante misa por aniversario de la Digesett. ( ANEUDY TAVÁREZ )

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) conmemoró este jueves su 29 aniversario con una misa celebrada en la Catedral Santiago Apóstol, en la Ciudad Corazón.

La ceremonia religiosa fue oficiada por el sacerdote Diego Tineo y contó con la presencia de agentes y oficiales de la institución, autoridades y representantes del sector transporte.

Durante el acto, el coronel Frederic Naranjo, director de la Digesett en Santiago, resaltó el trabajo que realizan los miembros de la entidad en las calles para contribuir a la organización del tránsito y la prevención de accidentes.

También destacó el sacrificio, la disciplina y la vocación de servicio de los hombres y mujeres que cumplen diariamente sus funciones en las vías públicas, expuestos a las dificultades propias de la circulación vehicular.

"Reconocemos y valoramos el sacrificio, la disciplina y la vocación de servicio de cada hombre y mujer que desde la calle trabaja diariamente para proteger vidas y contribuir al orden y la seguridad vial de nuestra nación", expresó.

El oficial sostuvo que la celebración del aniversario constituye una motivación para que los miembros de la Digesett continúen desempeñando sus responsabilidades con honor, respeto, compromiso y profesionalismo.

También agradeció a Dios por permitir que la institución alcance sus 29 años y pidió protección para los agentes y sus familiares.

Actividades conmemorativas

La ceremonia religiosa formó parte de las actividades conmemorativas por el aniversario de la Digesett, entidad encargada de regular, fiscalizar y garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte terrestre en el país.