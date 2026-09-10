Lanzan coalición regional por financiamiento electoral de mujeres

La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, durante la actividad. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE LA MUJER )

Una coalición regional para ampliar el acceso de las mujeres al financiamiento electoral fue lanzada este jueves durante el cierre de la Semana del Impulso a la Paridad Política, una iniciativa que reunió en Santo Domingo a lideres políticas y organizaciones sociales para discutir las barreras que aún limitan la participación de las mujeres en los espacios de poder.

La Ministra de la Mujer, Gloria Reyes, asumirá la coordinación de este proceso regional, impulsado por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el apoyo del Gobierno de Francia, conforme a una nota de prensa del ministerio.

"Asumimos la coordinación de esta coalición con la convicción de que la paridad es mucho más que la mitad de los cargos, también implica que la política debe ejercerse en condiciones de igualdad. Queremos construir una agenda regional que reúna a candidatas, organismos electorales, actores políticos y sociedad civil para cerrar brechas, avanzar hacia reglas y prácticas más equitativas", afirmó Reyes.

La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Alejandra Mora Mora, señaló que "el trabajo de la CIM con candidatas de toda la región ha mostrado que el acceso desigual a los recursos lejos de ser un problema individual, es una barrera estructural para la democracia paritaria. Esta coalición permite llevar esa evidencia a un proceso regional y reunir a quienes pueden transformar las reglas, las prácticas y los mecanismos que determinan cómo se distribuyen y fiscalizan los recursos electorales".

Durante la jornada cerró además el Curso de Alto Nivel para Mujeres Rurales Aspirantes a una Candidatura Electoral "Milagros Ortiz Bosch", dirigido a mujeres de las Américas interesadas en participar en futuros procesos electorales, organizado por la CIM/OEA, con el auspicio del Ministerio para Europa y Asuntos Exteriores de Francia.

Actividades de gran impacto

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/11/18274bc0-db62-48f2-a231-45c2603c6086-eaba9f7f.jpg La agenda puso bajo discusión las condiciones que determinan la posibilidad de participar en política. (CEDIDA)

La Semana de la Paridad colocó también en el centro del debate a Epsy Campbell Barr, vicepresidenta de Costa Rica entre 2018 y 2022, quien ofreció la conferencia magistral en el cierre de la jornada.

En paralelo, se desarrollaron otras formaciones, entre ellas el Taller Nacional de Formación Política para Mujeres Líderes Afrodescendientes, conducido Campbell Barr con participantes de trayectoria y vocación política, llevado a cabo en la Escuela de Igualdad Magaly Pineda.

Desde el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), su directora ejecutiva, Syra Taveras Pineda, puso el énfasis en la necesidad de acompañar los compromisos con seguimiento ciudadano y evidencia.

El programa de cierre incluyó el panel "Avances necesarios para el impulso de la paridad", con Janet Camilo, presidenta del Partido Revolucionario Dominicano (PRD); Zoraima Cuello, vicepresidenta del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y una representación del Ministerio de Administración Pública.

El intercambio abordó los cambios que todavía requiere el sistema político para que la participación igualitaria de las mujeres avance más allá de las disposiciones formales.

La Semana del Impulso a la Paridad Política por el Ministerio de la Mujer de la República Dominicana, el CIPAF, Participación Ciudadana y el Centro de Mujeres Afro Políticas, con el apoyo de la OEA, a través de la CIM y la Escuela de Gobierno, la Unión Europea y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

Barreras todavía vigentes

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/11/eb601c5f-fce3-43e1-8df3-ced197d37ba4-ce62cb90.jpg La Semana del Impulso a la Paridad Política por el Ministerio de la Mujer de la República Dominicana, el CIPAF, Participación Ciudadana y el Centro de Mujeres Afro Políticas. (CEDIDA POR EL MINISTERIO DE LA MUJER)

La formación constituyó otro de los ejes, entre las que se abordaron temas como liderazgo público y político, democracia y procesos electorales, comunicación e incidencia y construcción de redes, mientras que el proceso dirigido a mujeres afrodescendientes fortaleció capacidades y vínculos entre liderazgos políticos.

La programación incluyó además un taller interinstitucional sobre inclusión laboral, emprendimiento y empresarialidad de las mujeres.