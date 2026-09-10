Cinco playas de República Dominicana ideales para surf y esnórquel

La selección coloca destinos de cuatro zonas turísticas diferentes del país —Puerto Plata, Punta Cana, Santo Domingo y Samaná— ( PEXELS/ALEXANDRE SARAIVA CARNIATO )

Cinco playas de República Dominicana fueron incluidas por el portal de viajes HolidayCheck entre los destinos del país recomendados para practicar deportes acuáticos, desde kitesurf y surf hasta esnórquel, buceo, kayak y paddleboard.

La selección fue publicada el 7 de septiembre y coloca entre los lugares destacados a Cabarete Beach y Kite Beach, en Puerto Plata; Playa Bávaro, en Punta Cana; Playa Grande, entre Río San Juan y Cabrera; Boca Chica, en Santo Domingo; y Playa Rincón, en Samaná.

HolidayCheck es uno de los principales portales de reservas y valoración de hoteles del mercado germanoparlante. La compañía asegura que sus plataformas reciben más de 88 millones de usuarios al año en Alemania y mantiene una base con más de 12 millones de reseñas de hoteles.

Aunque HolidayCheck AG tiene su sede en Bottighofen, Suiza, forma parte de HolidayCheck Group AG, con sede en Múnich, y Alemania constituye uno de sus principales mercados.

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Cabarete: el punto del kitesurf

La publicación coloca en primer lugar a Cabarete Beach y Kite Beach, en la costa norte, a las que describe como un destino especialmente favorable para el kitesurf.

HolidayCheck destaca los fuertes vientos de la zona y la temperatura del agua durante todo el año. Además del kitesurf, señala que las condiciones permiten practicar surf y windsurf.

Cabarete ha desarrollado durante décadas una oferta turística asociada precisamente a estos deportes, con escuelas, competencias y establecimientos especializados alrededor de sus playas.

Bávaro para mirar debajo del agua

La segunda recomendación es Playa Bávaro, en Punta Cana, pero con una propuesta diferente.

El portal la destaca principalmente para el esnórquel y el buceo, por las posibilidades de observar arrecifes y vida marina. También menciona las excursiones de buceo hacia áreas más alejadas de la costa y la pesca deportiva en embarcaciones que salen desde Bávaro.

Playa Grande para surfear

Playa Grande, situada entre Río San Juan y Cabrera, aparece como la tercera opción y es particularmente recomendada para los amantes de las olas.

HolidayCheck atribuye su atractivo a la exposición de la costa al viento y a la llegada constante de oleaje, condiciones utilizadas para surf, windsurf y kitesurf.

El portal también resalta que la zona conserva una infraestructura turística menor que otros destinos de playa del país, lo que puede traducirse en una menor concentración de visitantes. Como alternativa cercana recomienda Playa Preciosa.

Boca Chica: varias actividades en un mismo lugar

Boca Chica ocupa el cuarto puesto de la selección y sobresale por la variedad.

A unos 30 kilómetros al este de Santo Domingo, el destino es recomendado para esnórquel y buceo, pero también para actividades sobre la superficie como jet ski, esquí acuático y parasailing.

Su cercanía con la capital constituye una diferencia frente a los otros destinos mencionados en el listado, que requieren desplazamientos mayores desde Santo Domingo.

Playa Rincón para actividades más tranquilas

La quinta playa seleccionada es Playa Rincón, en la península de Samaná.

En este caso, HolidayCheck no pone el énfasis en el surf ni en las actividades de alta velocidad. Su ubicación dentro de una bahía relativamente protegida la convierte, según el portal, en una opción para paddleboard y kayak.

La publicación resalta además la extensión de la playa y el entorno natural de esta zona del nordeste dominicano.

La selección coloca así destinos de cuatro zonas turísticas diferentes del país —Puerto Plata, Punta Cana, Santo Domingo y Samaná— dentro de una misma oferta vinculada al turismo activo, un segmento que va más allá de la promoción tradicional de República Dominicana como destino de sol y playa.

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