Contrataciones Públicas suspende licitación del Ayuntamiento de San Cristóbal por irregularidades

La Dirección General de Contrataciones Públicas. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este jueves la suspensión de oficio de un proceso de licitación del Ayuntamiento de San Cristóbal para la recolección y el transporte de residuos sólidos durante el período 2026-2028, por un monto de RD$240 millones, tras detectar violaciones a la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas.

La suspensión está contenida en el acto administrativo núm. Monitoreo-34-2026, emitido luego de un monitoreo preventivo en el que la DGCP identificó la ausencia de estudios previos obligatorios y varias inconsistencias en las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones.

Según el órgano rector, esas condiciones vulneraban los principios de libre competencia, participación, razonabilidad y proporcionalidad previstos en la legislación sobre contrataciones públicas.

Un comunicado de la DGCP indica que entre las irregularidades señaladas figura la exigencia contradictoria de disponer de instalaciones operativas antes de presentar cartas de compromiso que establecían un plazo de 30 días.

La DGCP también cuestionó que se exigiera experiencia previa en municipios de alta densidad poblacional, junto con un requisito estricto de domicilio local, además de las ambigüedades entre el domicilio legal de las empresas y sus centros de operaciones.

Vínculos con la empresa habilitada

Como parte del proceso de monitoreo y debida diligencia, la DGCP revisó la oferta técnica presentada por Producciones D&P San Cristóbal, la oferente que había sido habilitada en el proceso.

En los documentos revisados figuran contratos de arrendamiento de los inmuebles destinados a las "operaciones comerciales de la empresa, en los que aparecen Alicia Aurora Uribe Domínguez y Vlamirdi Agustín Ruiz de la Rosa" como titulares de las propiedades.

De acuerdo con la documentación societaria depositada en el Registro de Proveedores del Estado, Ruiz de la Rosa formó parte, hasta 2023, del órgano de administración de Producciones D&P San Cristóbal.

La DGCP también señala que Vlamirdi Ruiz de la Rosa tiene un vínculo familiar con el alcalde de San Cristóbal, Dionisio de la Rosa Rodríguez.

La suspensión del procedimiento se ejecutó de manera inmediata a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas y fue notificada formalmente al Ayuntamiento de San Cristóbal.