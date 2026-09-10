Migración activa vigilancia ante presunta presencia en RD de mujer buscada por asesinato en Haití

La mujer perseguida por las autoridades Esther Thomas, conocida como Nice B. ( AVISO DE BÚSQUEDA DE LA POLICÍA NACIONAL DE HAITÍ )

La Dirección General de Migración (DGM) informó este jueves que activó sus mecanismos de verificación, comunicación y coordinación con los organismos de seguridad e investigación del Estado ante informaciones sobre la presunta presencia en República Dominicana de Esther Thomas, conocida como "Nice B", requerida por las autoridades haitianas.

La institución informó este jueves que, hasta el momento, sus unidades de Inteligencia no han reportado la ubicación de la ciudadana haitiana en territorio dominicano.

Thomas es buscada por la Policía Nacional de Haití por los presuntos delitos de asesinato, intento de asesinato y asociación de delincuentes.

A través de un comunicado de prensa, la DGM explicó que mantiene desplegadas sus unidades de Inteligencia en distintas demarcaciones del país, así como en puertos, aeropuertos y puestos de control fronterizo, sin que hasta ahora se haya registrado alguna novedad relacionada con la ubicación de la mujer.

La institución indicó que los mecanismos de coordinación fueron activados luego de que circularan informaciones sobre la presunta presencia de Thomas en República Dominicana.

Vigilancia en la frontera

La DGM señaló que mantiene activos sus sistemas de alerta en los puntos de control fronterizos de todo el territorio nacional, en coordinación con el Ministerio de Defensa, las instituciones militares y los organismos de seguridad del Estado.

Asimismo, reiteró que mantiene una vigilancia permanente para contrarrestar cualquier situación que pueda poner en peligro a la población.

Los mecanismos continúan activos pese a reportes difundidos por medios de comunicación haitianos que muestran una transmisión en vivo a través de redes sociales en la que la imputada fue vista en Haití junto a Wilson Joseph, alias "Lanmo San Jou", líder de la pandilla 400 Mawozo, en la residencia de este.

Buscada por un homicidio

Esther Thomas es buscada por la Policía Nacional de Haití (PNH), a través de la Dirección Central de la Policía Judicial (DCPJ), en el marco de una investigación por el asesinato de una mujer conocida como "Baby Love".

El aviso de búsqueda, publicado por medios como Gazette Haïti, la describe como una persona peligrosa y armada y solicita la colaboración de la población para facilitar su localización.

La orden de captura surgió a raíz de una solicitud del comisionado del Gobierno ante el Juzgado de Primera Instancia de la comuna de Croix-des-Bouquets, Guy Alexis.

En el documento, fechado el 5 de septiembre de 2026, la Fiscalía solicita a los responsables de la Dirección Departamental Oeste II, la Dirección Central de la Policía Judicial y la comisaría de Tabarre adoptar todas las medidas necesarias para localizar, detener y poner a Esther Thomas a disposición de las autoridades judiciales competentes.