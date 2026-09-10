Presidente de la SCJ asegura que sectores buscaron "provecho político" con el paro judicial de mayo

Imagen de archivo del presidente de la SCJ, Luis Henry Molina. ( DIARIO LIBRE )

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, se refirió a las protestas de los jueces y servidores judiciales el pasado mes de mayo en demanda de mejoras salariales, asegurando que, si bien el reclamo era legítimo, hubo sectores que aprovecharon la situación con intenciones políticas.

Molina recordó sus raíces como hijo de un dirigente sindical y afirmó que conoce a fondo la dinámica de las huelgas.

"Nadie sabe más aquí de huelga que yo. Yo sé quién organiza, quién tiene poder, quién no tiene poder, sé quién patrocina, quién no patrocina, sé cuándo una huelga está dirigida con una intencionalidad política", aseveró.

Reconoció que todo servidor judicial tiene derecho a aspirar a una mejor calidad de vida, pero advirtió que sobre ese objetivo legítimo "evidentemente hubo gente que se subió para aprovecharse y usarlo políticamente".

El presidente de la SCJ es hijo de Luis Henry Molina, uno de los fundadores de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos (CASC) y quien falleció en el 2018.

El juez de la alta corte reveló que, mucho antes de que estallaran los reclamos públicos de los servidores judiciales, ya el Consejo del Poder Judicial se había sentado a negociar con el Poder Ejecutivo y logrado la autorización de los fondos. Sin embargo, factores externos, como las crisis internacionales, retrasaron la entrega de los recursos.

Aclaró que nunca se le escuchó demandar ante los medios de comunicación mayor presupuesto para el Poder Judicial, ni siquiera durante sus discursos el Día del Poder Judicial, el 7 de enero, porque tiene "conciencia de Estado".

Sin embargo, afirmó que sí se sentó "muchas veces con el presidente de la República", Luis Abinader, y con el ministro de Hacienda, para explicarles la situación de la judicatura y para qué necesitaban los fondos.

"Es popular para los jueces y servidores que un presidente lo haga (el de presionar ante los medios por mayor presupuesto), pero yo no vine a ser popular, yo vine a hacer lo que tenía que hacer", sentenció, Molina.

Explicó que prefirió sentarse de manera institucional con el mandatario y el ministro de Hacienda para detallarles las necesidades del sistema.

RD$1,200 millones solo para indexar salarios

Como resultado de esas gestiones, destacó que el Poder Judicial fue la única institución del Estado que recibió una partida extraordinaria de RD$1,200 millones destinada exclusivamente a indexar los salarios de todos sus servidores.

"Al que no le guste quemarse, que no se meta a la cocina. Nadie puede decir que yo no actué con responsabilidad. Al final, la vida se mide por resultados, y las condiciones de vida de todos los servidores judiciales han mejorado sustancialmente", concluyó el presidente de la SCJ.

El juez Molina habló del tema durante un encuentro con periodistas de los diferentes medios que cubren la fuente de justicia ayer en su despacho.