Denuncian en Santiago cobros de hasta RD$107,300 por transportar haitianos en situación irregular

Varias unidades de taxis por aplicación permanecen estacionadas frente a la Dirección General de Migración en Santiago, donde sus conductores realizaron la denuncia. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

La Asociación de Taxistas por Aplicación denunció que conductores de plataformas digitales y compañías de transporte tradicionales están siendo afectados por la retención de sus vehículos y el cobro de multas de hasta 107,300 pesos por trasladar pasajeros haitianos en condición migratoria irregular.

Ramón Gómez, presidente de la organización, cuestionó que los conductores sean responsabilizados por la situación migratoria de los pasajeros, debido a que, según explicó, reciben a través de una aplicación la solicitud para trasladar a una persona de un punto a otro, sin que tengan la obligación de conocer su estatus migratorio.

Retención de vehículos

La denuncia surge luego de que la Dirección General de Migración (DGM) retuviera en Santiago un automóvil de un integrante de la organización, en cuyo interior fueron encontrados cuatro ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular.

Al conductor, de nacionalidad dominicana, se le habría exigido el pago de 107,300 pesos de multa para recuperar el vehículo.

Tarifas y sanciones

De acuerdo con el procedimiento utilizado por Migración para el cobro de multas por transporte terrestre de extranjeros en situación migratoria irregular, los propietarios de carros, yipetas, camionetas y camiones correspondientes al año 2015 en adelante pueden ser sancionados con una multa equivalente a 10 salarios mínimos, que asciende a 107,300 pesos.

Para las motocicletas, las sanciones son de 5,000 pesos cuando la infracción corresponde a vehículos registrados hasta 2014, y de 8,000 pesos para las correspondientes a 2015 en adelante.

En el caso de los autobuses, la multa varía de acuerdo con la cantidad de extranjeros transportados. Cuando llevan hasta 10 personas, la sanción establecida es de 107,300 pesos, mientras que si la cantidad supera ese número, aumenta a 214,600 pesos, equivalente a 20 salarios mínimos.

Reacciones y protestas

La Asociación de Taxistas por Aplicación reclama una revisión del procedimiento aplicado por Migración, al considerar que las sanciones representan una carga económica excesiva para los conductores.

Gómez advirtió que, si no reciben una respuesta de las autoridades, los taxistas podrían iniciar una jornada de protestas en reclamo de una solución a la situación.