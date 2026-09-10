RD y EE. UU. acuerdan cooperación en minerales críticos y tierras raras

La embajadora de los Estados Unidos de América, Leah F. Campos y el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor-Ito- Bisonó al momento de firmar el acuerdo. ( FOTO CEDIDA POR EL MIREX )

La República Dominicana y los Estados Unidos de América acordaron unir esfuerzos para desarrollar proyectos de minerales críticos y tierras raras, considerados esenciales para las tecnologías avanzadas y la seguridad de las cadenas de suministro.

El acuerdo fue firmado por el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor-Ito- Bisonó y la embajadora de los Estados Unidos en el país, Leah F. Campos, en un acto en el que estuvo presente el ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echavarría.

Durante la firma, el canciller Bisonó resaltó que se trata de un acuerdo en el que República Dominicana y Estados Unidos prevén trabajar para proteger sus respectivos mercados de minerales críticos y tierras raras; identificar conjuntamente proyectos de interés y facilitar el financiamiento de proyectos ubicados en ambos territorios.

"Es una oportunidad que debemos abordar con visión de largo plazo y con una brújula muy clara: proteger nuestros intereses nacionales y procurar que el desarrollo de nuestros recursos genere cada vez mayor valor para el país y para nuestra gente", precisó.

Asimismo, destacó que el marco de cooperación suscrito forma parte de la política exterior definida por el presidente Luis Abinader y la diplomacia económica activa impulsada desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por su lado, la embajadora Campos expresó que el acuerdo no se limita únicamente a minerales: "Se trata sobre soberanía, seguridad y prosperidad compartida. Garantiza que, a la hora de extraer, procesar y fabricar los materiales del futuro, lo hagamos unidos, como socios de confianza, y no como países que dependan de la buena voluntad de otro".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/whatsapp-image-2026-09-10-at-23218-pm-81ff157f.jpeg El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor-Ito- Bisonó y la embajadora de los Estados Unidos de América, Leah F. Campos, mientras firmaban el acuerdo (FOTO CEDIDA POR EL MIREX)

¿En qué consiste el acuerdo?

El marco de cooperación, que actualmente Estados Unidos ha firmado con 27 países, reconoce la importancia estratégica de los minerales críticos para la producción de tecnologías avanzadas y plantea acelerar el desarrollo de mercados, con el propósito de contribuir a la resiliencia y seguridad de las cadenas de suministro, desde la extracción minera hasta los procesos de separación y procesamiento.

El instrumento establece, además, que se trata de un plan de acción de carácter político y programático, que no constituye ni crea derechos u obligaciones bajo el derecho nacional o internacional. Tampoco da lugar a procedimientos jurídicos y no establece obligaciones legalmente vinculantes o exigibles, sean expresas o implícitas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/whatsapp-image-2026-09-10-at-23218-pm-1-bc2b9919.jpeg Parte de los funcionarios que se dieron cita a la firma del acuerdo (FOTO CEDIDA POR EL MIREX) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/whatsapp-image-2026-09-10-at-23219-pm-6b974304.jpeg Parte de los funcionarios que se dieron cita a la firma del acuerdo. (FOTO CEDIDA POR EL MIREX) ‹ >

En el acto de firma, celebrado en el Salón Verde del Ministerio de Relaciones Exteriores, estuvieron presentes los viceministros de Relaciones Exteriores Rubén Silié, Francisco Caraballo, Opinio Díaz, Ramón Pérez Fermín y Celinés Toribio, junto a directores y otros funcionarios de Cancillería.

Por la Embajada de los Estados Unidos de América asistieron el consejero de Política y Economía, Ali Nadir, y la jefa de la Unidad Económica, Ariel Jahner. Asimismo, estuvo presente el vicepresidente ejecutivo de la Empresa Minera Dominicana (EMIDOM), Miguel Ángel Díaz.