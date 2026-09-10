Primer Foro Punta Cana abordará infraestructura, inversión y seguridad jurídica

El ministro de Vivienda, Jean Luis Rodríguez; la jueza de la Suprema Corte Yorlín Vásquez y el economista Juan Ariel Jiménez serán expositores en el Foro Punta Cana. ( COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA REALIZADA POR DIARIO LIBRE CON IMÁGENES DE ARCHIVO )

El desarrollo económico de la República Dominicana, las inversiones en infraestructura y la seguridad jurídica serán los ejes centrales del Primer Foro Punta Cana, que se celebrará este martes 15 de septiembre en The Westin Puntacana Resort & Club.

La actividad, concebida como un encuentro de formato cerrado, se desarrollará de 8:30 de la mañana a 4:00 de la tarde y reunirá a funcionarios, legisladores, jueces, dirigentes políticos y especialistas para analizar algunos de los principales desafíos institucionales y económicos del país.

El primer panel, titulado "Infraestructura e inversión: motores del desarrollo económico dominicano", será moderado por la periodista Nairobi Viloria.

Participarán Juan Ariel Jiménez, exministro de Economía, Planificación y Desarrollo; Jean Luis Rodríguez, ministro de Vivienda; Hostos Rizik, director de RD Vial, y Milagros De Camps Germán, exviceministra de Medio Ambiente.

La segunda sesión estará dedicada al tema "Legislación y seguridad jurídica: bases para la inversión y el desarrollo", bajo la moderación del periodista Roberto Cavada.

El panel estará integrado por Yorlín Vásquez, juez de la Suprema Corte de Justicia; Amaury Reyes, juez del Tribunal Constitucional, y los diputados Charles Noel Mariotti Paz y Carmen Ligia Barceló González.

Tras las dos primeras sesiones, el programa contempla un almuerzo y espacio de intercambio profesional a partir de las 12:00 del mediodía.

Presentación de libro

La jornada concluirá con la presentación editorial del libro Joven político, de Andrés Vander Horst, programada para las 3:00 de la tarde.

La obra será presentada por Roberto Ángel Salcedo, ministro de Cultura, durante una conversación moderada por José Luis Taveras.

En la presentación participarán representantes de las principales organizaciones políticas del país: Omar Fernández, senador de la República; Juan Garrigó, secretario general del Partido Revolucionario Moderno; Gloria Reyes, ministra de la Mujer, y Johnny Pujols, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana.

El Primer Foro Punta Cana procura propiciar una discusión plural sobre las condiciones necesarias para promover el crecimiento económico, atraer inversiones y fortalecer la institucionalidad, además de abrir un espacio para el intercambio entre representantes de los sectores público, político y profesional.