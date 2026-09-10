Tras cuatro días sin electricidad, residentes de Carmen Renata II reclaman respuesta de Edesur

El residencial Carmen Renata II tiene cuatro días sin electricidad. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Residentes del Residencial Carmen Renata II, en Santo Domingo Oeste, denunciaron este jueves que llevan cuatro días sin energía eléctrica y reclamaron a Edesur una solución a la avería que mantiene a varias familias a oscuras.

De acuerdo con los comunitarios, la interrupción comenzó la madrugada del lunes y afecta al menos a 15 viviendas del residencial. Los residentes aseguran que han realizado reportes a Edesur, entre ellos los números 303109 y 309499, pero afirman que la respuesta recibida no ha resuelto la situación.

Según explicaron a Diario Libre, durante estos días han acudido al lugar más de seis camiones y varias brigadas de la empresa. Sin embargo, sostienen que los técnicos inspeccionan la zona y se retiran sin reparar la avería.

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"Simplemente dicen que es una pieza de un transformador y luego se van y no regresan", relató uno de los comunitarios.

La situación se ha agravado por las altas temperaturas y la falta de refrigeración de los alimentos. Los residentes aseguran que varias familias han tenido que desechar productos que se dañaron después de permanecer durante días sin electricidad.

Protestas de los residentes

El cansancio de los residentes provocó una protesta la noche del miércoles, cuando varios comunitarios obstaculizaron momentáneamente el paso de uno de los camiones de Edesur que acudió al residencial.

Los moradores explicaron que tomaron esta medida porque, según denunciaron, las brigadas habían acudido en varias ocasiones sin ofrecer una solución definitiva.

Durante una de las intervenciones, los técnicos subieron a un poste y, según los residentes, se produjo una explosión. Posteriormente, los trabajadores les habrían indicado que la avería no tenía solución en ese momento y se retiraron.

Situación crítica

Los comunitarios piden a Edesur atender la avería y restablecer el servicio eléctrico, al señalar que ya suman cuatro días sin energía y que la situación afecta directamente la vida cotidiana de las familias.