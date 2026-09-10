Wellington Arnaud destaca inversión de US$400 millones para saneamiento de Verón-Punta Cana

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud. ( CAPTURA DE PANTALLA DE LA SESIÓN DE LA OEA )

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, destacó este jueves el proyecto de saneamiento de Verón-Punta Cana durante una reunión extraordinaria del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), celebrada en la sede de la OEA en Washington.

La intervención contempla una inversión de 400 millones de dólares y forma parte del programa de saneamiento universal de ciudades costeras y turísticas de República Dominicana. También comprende la construcción del sistema de alcantarillado que requiere el área.

Asimismo, una planta de tratamiento con capacidad de producción de un metro cúbico, además de un sistema de reutilización que elevaría a dos metros cúbicos el aprovechamiento del agua tratada. Según detalló, el agua reutilizada será destinada a las áreas de jardinería de la zona.

La iniciativa forma parte de un programa que abarca más de 200 kilómetros de costa, con una inversión aproximada de 1,000 millones de dólares y un impacto estimado en más de un millón de dominicanos.

Arnaud indicó que el programa comenzó a ejecutarse en Boca Chica, donde ya se trabaja en el alcantarillado y en un emisor submarino. Posteriormente, contempla intervenciones en San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia y Verón-Bávaro-Punta Cana.

Sobre el proceso de contratación, informó que el Gobierno recibiría propuestas para los distintos proyectos y señaló que hasta ese momento se habían recibido 25 propuestas. En el caso de la licitación correspondiente al proyecto de Verón-Punta Cana, indicó que las propuestas serían recibidas el 12 de octubre.

US$500 millones para Boca Chica

Según una nota de prensa, durante su exposición, Arnaud también se refirió al proyecto Costa Blanca, en Boca Chica, desarrollado mediante una articulación entre los sectores público y privado.

Dijo que el proyecto contempla una inversión privada de 200 millones de dólares y una contraparte pública de 300 millones de dólares, para un total de 500 millones.

El funcionario vinculó esta iniciativa con la infraestructura necesaria para el desarrollo de la zona y señaló que el proyecto forma parte de una visión denominada República Dominicana 2036, cuyo objetivo, según expresó, es duplicar el producto interno bruto mediante inversiones en infraestructura.

Saneamiento del Arroyo Gurabo

El funcionario presentó el saneamiento del Arroyo Gurabo, en Santiago, como el proyecto de mayor impacto social y medioambiental ejecutado por el país.

Explicó que alrededor del río Gurabo se desarrollaron más de 20 sectores donde residían más de 8,000 familias en condiciones de vulnerabilidad. También afirmó que el 43 % de la contaminación del río Yaque del Norte provenía de esa zona debido, entre otros factores, a la descarga de aguas residuales.

El proyecto contempló un canal de aproximadamente tres kilómetros, además de la recuperación de espacios que anteriormente constituían focos de contaminación.

Expuso que en los espacios recuperados fueron creados parques, una pista de atletismo y una ciclovía de tres kilómetros, además de trabajos para recuperar el bosque ribereño.

La inversión en agua potable

Indicó que entre 2016 y 2019, el Inapa destinó alrededor de 7,000 millones de pesos a este sector, mientras que solamente en 2025 la inversión de la institución alcanzó los 10,300 millones de pesos.

Manifestó que la política gubernamental se articula a través del Gabinete del Agua, creado en 2020.

El funcionario recordó además que el Pacto del Agua contempla una inversión aproximada de 9,000 millones de dólares para alcanzar un servicio eficiente de agua potable y saneamiento.

Dijo que ya se han ejecutado alrededor de 1,500 millones de dólares y que, con el presupuesto que sería aprobado en octubre, la inversión acumulada podría superar los 2,500 millones de dólares y acercarse a 3,000 millones de dólares, sin contar otros financiamientos.

Guanuma, una solución de corto y largo plazo

Como ejemplo de la planificación aplicada al sector, Arnaud citó la comunidad de Guanuma, en Monte Plata, donde, según relató, sus habitantes llevaban más de 15 años sin recibir agua.

Explicó que inicialmente se ejecutó una solución de corto plazo que permitió atender la necesidad de la comunidad y posteriormente se diseñó el acueducto múltiple de Guanuma-Botado, concebido como una solución para más de 25 años.

El proyecto, agregó, incluye una planta de tratamiento de filtración rápida, en sustitución de sistemas de filtración lenta utilizados anteriormente.

Arnaud resumió su planteamiento ante el CIDI bajo la idea de que "planificar para transformar" ha sido la clave para abordar los problemas de agua y saneamiento, combinando soluciones inmediatas con obras de largo plazo.

Arnaud afirmó que el programa de saneamiento de ciudades costeras y turísticas constituye actualmente el proyecto de mayor alcance que se ejecuta en América en materia de agua y saneamiento, y resaltó el acompañamiento recibido de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La exposición fue realizada bajo el lema "Agua limpia, comunidades fuertes, un hemisferio más resiliente".

Sobre el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI)

El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral es uno de los órganos principales de la OEA y depende directamente de su Asamblea General.

Está integrado por todos los Estados miembros y tiene capacidad decisoria en materia de cooperación solidaria, con el propósito de apoyar el desarrollo integral y contribuir a la reducción de la pobreza.