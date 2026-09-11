Comunitarios de un sector de Santiago denuncian años de abandono y reclama obras urgentes

Aguas estancadas en una de las calles del sector Villa Liberación, en La Otra Banda, Santiago ( ANEUDY TAVÁREZ )

Comunitarios de Villa Liberación, en La Otra Banda, Santiago, denunciaron años de abandono y falta de atención a los problemas que afectan la calidad de vida de los residentes de esa barriada.

Entre las principales preocupaciones figura la contaminación de una cañada, situación que, según los comunitarios, genera malos olores y representa un riesgo para las familias que viven en sus alrededores.

A esto se suman las deficiencias del sistema de drenaje pluvial, que dificultan el manejo de las aguas cuando se registran lluvias, mientras que el mal estado de las calles complica el desplazamiento de vehículos y peatones.

Los comunitarios también denunciaron la falta de instalaciones deportivas, por lo que los niños y jóvenes de la zona no cuentan con espacios adecuados para practicar deportes y desarrollar actividades recreativas.

Otra de las obras que preocupa a los residentes es la construcción de una estancia infantil, cuyos trabajos se encuentran paralizados, según denunciaron.

Demandas

La comunidad espera que el proyecto sea retomado y concluido, debido a la necesidad de contar con un espacio para la atención de los niños del sector.

El sacerdote Juan Morillo Tejada se hizo eco de las necesidades de los moradores y llamó a las autoridades a prestar atención a las problemáticas que afectan a estas comunidades.

El religioso reclamó que las instituciones correspondientes realicen un levantamiento de las necesidades y ejecuten las obras requeridas para corregir los problemas de contaminación, drenaje pluvial y vialidad, así como la falta de espacios para la recreación y el cuidado infantil.

Al igual que el sacerdote, los residentes esperan que sus reclamos sean atendidos y que, luego de años de solicitudes, se produzcan acciones concretas para mejorar las condiciones de vida en Villa Liberación.

«Esperemos que las autoridades vengan con soluciones y no con más promesas», expresó el dirigente comunitario Dionicio de los Santos.

El activista manifestó su esperanza de que, durante la visita de tres días que realizará el presidente Luis Abinader a Santiago, el mandatario haga un recorrido por el sector y pueda constatar personalmente las vicisitudes y necesidades que enfrentan sus residentes.