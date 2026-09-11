Reconocen a Christopher Melenciano tras conquistar oro en los Juegos Centroamericanos

Christopher Melenciano al momento de recibir el reconocimiento por parte del Conadis ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL CONADIS )

Christopher Melenciano, atleta con discapacidad auditiva que conquistó la medalla de oro en el relevo mixto 4x400 metros junto a Marileidy Paulino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, fue reconocido por el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) por su destacada participación en la competencia.

El joven representó a la República Dominicana en la prueba en la que obtuvo el primer lugar y, durante el acto de reconocimiento, las autoridades del Conadis resaltaron su disciplina, perseverancia y dedicación.

La distinción fue entregada por el presidente del Conadis, Benny Metz, y el director ejecutivo de la institución, Alexis Alcántara.

Metz destacó que el logro de Melenciano trasciende la medalla obtenida y constituye un mensaje para otros jóvenes con discapacidad.

"Christopher es un ejemplo de que el talento, acompañado de disciplina y determinación, puede alcanzar grandes metas. Hoy celebramos su medalla de oro, pero también el mensaje que transmite a otros jóvenes con discapacidad: existen capacidades, sueños y un enorme potencial que debemos seguir apoyando y visibilizando", expresó.

El presidente del Conadis también resaltó la importancia de continuar creando oportunidades para que las personas con discapacidad puedan desarrollar sus talentos y participar plenamente en los distintos ámbitos de la sociedad.

Por su parte, Alcántara sostuvo que el deporte constituye una herramienta fundamental para impulsar la inclusión, la participación y la igualdad de oportunidades.

"Este reconocimiento representa el orgullo que sentimos por los logros de Christopher. Desde el Conadis queremos que cada vez más jóvenes con discapacidad encuentren espacios para desarrollar sus habilidades y demostrar todo lo que pueden aportar al país", manifestó.

Añadió que el triunfo del atleta también representa un compromiso para continuar trabajando por una sociedad con menos barreras y mayores oportunidades.

Christopher agradece el reconocimiento

Durante el encuentro, Melenciano agradeció al Conadis y a sus autoridades por reconocer su desempeño y valorar el esfuerzo realizado para alcanzar el logro deportivo.

Su madre, Marisol Reyes, también expresó su agradecimiento por la distinción y destacó la satisfacción y el orgullo que representa para la familia verlo alcanzar sus metas mediante el esfuerzo, la constancia y su pasión por el deporte.

Con el reconocimiento, el Conadis reiteró su compromiso de impulsar acciones orientadas a convertir la cultura y el deporte en espacios accesibles e inclusivos para las personas con discapacidad.