Hogar Crea Dominicano capacita a mujeres en proceso de tratamiento y recuperación

Autoridades, graduandas y asistentes al acto realizado en Sociedad Cultural Alianza Cibaeña en Santiago. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR HOGAR CREA DOMINICANO INC )

Hogar Crea Dominicano Inc. entregó certificados de finalización a 22 mujeres en proceso de tratamiento y recuperación en Santiago, tras ser capacitadas en el taller de escritura creativa "Esta historia tiene mi nombre", realizado durante dos meses.

La actividad contó con la presencia y respaldo del director ejecutivo y fundador de Hogar Crea Dominicano Inc., Julio Manuel Díaz Capellán, así como de supervisores y representantes de los 41 centros de tratamiento de la institución en todo el país, quienes se trasladaron para acompañar y respaldar este importante logro.

"Esta es una jornada tan significativa para el proceso de recuperación y crecimiento personal de las damas que están en tratamiento. Gracias a las autoridades, representantes de instituciones, colaboradores e invitados especiales presentes, por disponer de su tiempo y acompañar a las participantes", dijo Díaz Capellán en una nota de prensa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/a8e5ed15-fd1d-4698-b7d4-0c93ab3a9f3b-75844305.jpg Hogar Crea Dominicano Inc. reafirmó su compromiso de continuar promoviendo la educación, el arte y la cultura. (CEDIDA POR HOGAR CREA DOMINICANO INC.)

Durante el encuentro, celebrado en la Sociedad Cultural Alianza Cibaeña, participantes compartieron parte de sus trabajos y experiencias, demostrando cómo la escritura creativa puede convertirse en una poderosa herramienta de expresión, reflexión, fortalecimiento de la autoestima y transformación personal.

Hogar Crea Dominicano agradeció la presencia de los representantes de Bienestar Estudiantil de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM); el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam); la Fiscalía de Puerto Plata; el Ministerio de Cultura; la Dirección de Cultura y Educación Ciudadana de la Alcaldía de Santiago; la Casa de Arte y demás instituciones y entidades que dijeron presente en esta celebración.

Asimismo, expresó un especial reconocimiento y profundo agradecimiento a la maestra Bernaliza Rodríguez, por su sacrificio, entrega, sensibilidad y compromiso a favor de estas jóvenes. La institución resaltó que su dedicación fue fundamental para que cada participante pudiera descubrir el valor de su propia voz y convertir sus experiencias en historias de esperanza y nuevos comienzos.

Igualmente a la Sociedad Cultural Alianza Cibaeña por abrir sus puertas y brindar el espacio para la realización de la actividad.

Hogar Crea Dominicano Inc. reafirmó su compromiso de continuar promoviendo la educación, el arte, la cultura y el acompañamiento como herramientas esenciales para una recuperación integral y para la construcción de nuevos proyectos de vida.