Noticias que fueron tendencia

La histórica conquista de la corona de Miss Mundo por una dominicana, 44 años después del primer triunfo del país, encabezó el interés de los lectores de Diario Libre durante esta semana.

La agenda estuvo marcada también por la preparación de República Dominicana ante un eventual terremoto, con un simulacro nacional que puso a prueba los protocolos de evacuación y el nuevo sistema de alertas a teléfonos celulares.

En deportes, la velocista Liranyi Alonso volvió a ocupar titulares con dos medallas en Omán, mientras que entre las noticias de mayor impacto estuvieron la denuncia de un padre dominicano por el traslado de su hija recién nacida a Haití, una acusación por corrupción dentro del sistema migratorio estadounidense y la muerte de una adolescente en un hecho que involucra a un agente policial.

Una corona que RD esperó 44 años

República Dominicana volvió a celebrar una corona de Miss Mundo después de 44 años. Joheirry Mola ganó el certamen internacional Miss World 2026 y se convirtió en la segunda dominicana en obtener el título, después del triunfo de Mariasela Álvarez en 1982.

Mola se impuso en la final celebrada en la ciudad costera de Nha Trang, Vietnam, donde tuvo como una de sus principales competidoras a la española Elisabeth Reynés. Su elección devolvió al país a la cima de uno de los concursos de belleza de mayor reconocimiento internacional.

La dominicana destacó durante la competencia no solo por su desempeño sobre el escenario, sino por un discurso en el que colocó en primer plano la educación, el propósito personal y el servicio a los demás. La nueva Miss Mundo es docente y comunicadora.

Durante la ronda de preguntas explicó que su visión de la belleza va más allá de la apariencia física y habló de su propia experiencia como una mujer que ha tenido que superar barreras. También destacó el papel que desempeña como maestra y su interés en transmitir conocimientos y valores a los niños.

La victoria terminó una espera que comenzó en 1982, cuando Mariasela Álvarez se convirtió en la primera dominicana en conquistar Miss Mundo. Con el triunfo de Mola, República Dominicana suma ahora dos coronas en la historia del certamen.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/asi-se-vivio-el-simulacro-evacuacion-terremoto-en-el-huacal-3704a4c1.jpg Empleados de varias instituciones públicas se suman al simulacro y responden a las reglas de salida de sus oficinas. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS)

RD practica cómo responder a un terremoto

El Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto 2026 realizado en el país también se situó entre los temas que despertaron mayor interés. El ejercicio fue convocado para poner a prueba la capacidad de respuesta de instituciones públicas y privadas, centros educativos, comunidades y familias.

La jornada fue pautada para comenzar a las 10:00 de la mañana y contempló la activación de distintos mecanismos de alerta, entre ellos sirenas, silbatos y altavoces.

Uno de los elementos novedosos fue la prueba del sistema Cell Broadcast, una tecnología que permite enviar mensajes de emergencia directamente a los teléfonos celulares que se encuentran dentro de una determinada zona geográfica.

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Erdwin Olivares, recordó las tres acciones esenciales que debe realizar una persona durante un terremoto: "Sujétese, agáchese y protéjase". Una vez finalizado el movimiento, corresponde seguir las rutas de evacuación establecidas hasta llegar a los puntos de encuentro.

El ejercicio permitió evaluar los planes de evacuación, las comunicaciones, los protocolos y la coordinación de los organismos de respuesta. Las autoridades buscan identificar posibles debilidades y mejorar la preparación del país frente a una emergencia sísmica.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/10/con-liranyi-alonso-nace-una-nueva-estrella-2b76852e.jpeg Liranyi Alonso celebra su medalla de oro en los 100 metros de Santo Domingo 2026. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO)

Oro y plata para una Liranyi imparable

La velocista dominicana Liranyi Alonso volvió a destacar fuera del país al conquistar dos medallas en el Muscat Grand Prix 2026, celebrado en Omán. La atleta ganó el oro en los 100 metros planos y obtuvo plata en los 200 metros.

En los 100 metros, Alonso detuvo el cronómetro en 11.14 segundos, pese a correr con viento en contra de -0.4 metros por segundo. El resultado le permitió imponerse en el Sultan Qaboos Sports Complex de Muscat.

La dominicana superó a Verónica Pereira, de Singapur, quien terminó segunda con 11.36 segundos, y a la catarí Dana Salem, que ocupó el tercer puesto con 11.54.

Alonso completó su participación con una segunda medalla. En los 200 metros registró 23.00 segundos y se quedó con la plata. Los resultados confirmaron el buen momento que atraviesa después de su sobresaliente actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

En esos Juegos había conquistado cuatro medallas de oro y establecido dos récords de la competencia. En los 100 metros ganó con 11.10 segundos, rompiendo la marca de 11.14 que la bahameña Chandra Sturrup mantenía desde Maracaibo 1998. Su siguiente compromiso internacional está previsto para el 18 de septiembre en Polonia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/07/gobierno-dominicano-fija-posicion-ante-recomendaciones-de-la-cidh-5bcacf10.jpg Momento en que agentes trasladan a una migrante en condición migratoria irregular. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

Padre reclama a su hija trasladada a Haití

La denuncia de Miguel Miguel Grullón, un dominicano que asegura ser el padre de una niña recién nacida trasladada a Haití junto con su madre adolescente y su abuela materna, figuró igualmente entre las historias que generaron mayor atención.

La bebé nació el 24 de agosto de 2026 en el Hospital Docente Dr. Marcelino Vélez Santana. Su madre es una adolescente haitiana de 16 años. Grullón sostiene que intentó reconocer a la niña desde el momento de su nacimiento.

Según la acción de amparo presentada por la familia, el hospital no incluyó el nombre del supuesto padre en la constancia de nacido vivo y emitió el formulario utilizado para hijos de extranjeros. La familia argumenta que esa situación impidió establecer inmediatamente la filiación paterna y reclamar la nacionalidad dominicana de la menor.

El 1 de septiembre, la madre y la recién nacida fueron trasladadas a instalaciones del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), en Haina. De acuerdo con el recurso judicial, durante la madrugada del día siguiente la bebé, su madre y la abuela materna fueron llevadas a Haití.

El padre y el abuelo paterno interpusieron una acción de amparo contra varias instituciones, entre ellas la Dirección General de Migración, el Servicio Nacional de Salud, el Hospital Marcelino Vélez Santana, Conani, la Junta Central Electoral y el Estado dominicano. Solicitan localizar y retornar a la niña y su madre, establecer la filiación paterna y proceder con el reconocimiento e inscripción correspondiente.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/25/shutterstock-1516002824--1.jpg Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis). (SHUTTERSTOCK)

Ciudadanía bajo sospecha: US$960,000 en sobornos

Un caso de presunta corrupción dentro del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) también captó la atención. Un exfuncionario de la institución y un supuesto intermediario fueron acusados de manipular solicitudes migratorias y trámites de ciudadanía a cambio de dinero.

Los acusados son Lukman Owolabi Ganiyu, exfuncionario de USCIS, y Adeniyi Akeem Somoye, ambos residentes en Texas. Las autoridades sostienen que utilizaron herramientas como WhatsApp, Zelle y Cash App para coordinar los pagos.

Según la Fiscalía del Distrito Norte de Texas, Ganiyu habría aprovechado su posición para intervenir en expedientes, acelerar solicitudes y eludir procedimientos establecidos, incluso verificaciones de antecedentes. Los fiscales alegan que llegó a asumir el control de casos para procesarlos sin la revisión presencial de supervisores de oficinas regionales.

Los documentos judiciales indican que entre diciembre de 2019 y marzo de 2026 Ganiyu recibió aproximadamente 671,438 dólares a través de Zelle y Cash App y otros 287,830 dólares mediante depósitos en efectivo. En conjunto, las cantidades se aproximan a 960,000 dólares. Somoye, señalado como intermediario financiero, habría manejado alrededor de 1.7 millones de dólares en transferencias relacionadas con solicitantes.

Ambos comparecieron ante un tribunal el 2 de septiembre y enfrentan penas de hasta cinco años de prisión federal y multas de hasta 250,000 dólares cada uno. La investigación involucró a la Oficina de Investigaciones de USCIS, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional y el FBI en Dallas.