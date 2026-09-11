La Policía persigue a dos hombres por la muerte de ciudadano durante asalto en la autopista Duarte

Lugar en el que fue herida de bala la víctima, durante un asalto en las inmediaciones del kilómetro 14 de la autopista Duarte. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI )

La Policía Nacional informó la noche de este viernes que persigue a dos hombres señalados como responsables de la muerte de un ciudadano durante un asalto perpetrado en las inmediaciones del kilómetro 14 de la autopista Duarte.

Los individuos están en proceso de ser identificados por las autoridades.

De acuerdo con el informe policial, el hecho ocurrió cuando los hombres ocasionaron una herida de bala al ciudadano identificado como Josué Méndez Gómez, de 43 años, con el fin de robarle la motocicleta en que estaba.

La institución indicó que Méndez se encontraba sentado en su motocicleta cuando fue abordado por uno de los dos individuos, quien lo despojó del vehículo. Posteriormente huyeron del lugar.

Acciones de la autoridad

Según informó la Policía, el hecho es objeto de una investigación conjunta por parte de agentes y el Ministerio Público, con el propósito de identificar, localizar y apresar a los responsables.

La Policía Nacional espera ofrecer una respuesta al caso "conforme sean obtenidos resultados concretos y se agoten las diligencias correspondientes".