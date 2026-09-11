Apagones y facturación elevan el malestar en sectores de Higüey

Los residentes aseguran que los cortes del servicio se han convertido en una situación recurrente, particularmente durante la noche. ( ARCHIVO / DL )

La situación del servicio eléctrico aumenta el malestar entre residentes de distintos sectores de este municipio, quienes denuncian prolongadas tandas de apagones, dificultades para dormir y trabajar durante las noches, pérdidas de productos y equipos eléctricos, así como incrementos en las facturas pese a la reducción de las horas de suministro.

Las quejas se han multiplicado a través de las redes sociales y medios de comunicación, con reportes provenientes de sectores como San Pedro, Villa Cerro, Antonio Guzmán, Los Sotos Arriba, Los Sotos Abajo y Juan Pablo Duarte, entre otros puntos de Higüey.

Los residentes aseguran que los cortes del servicio se han convertido en una situación recurrente, particularmente durante la noche, cuando las altas temperaturas dificultan el descanso y afectan a trabajadores que deben levantarse de madrugada y a estudiantes que necesitan prepararse para asistir a clases.

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A las interrupciones se suma el reclamo por la facturación. Algunos usuarios afirman que sus recibos han aumentado considerablemente, aun cuando aseguran haber recibido menos horas de energía eléctrica.

La situación ha comenzado a generar manifestaciones en algunos sectores. La noche del jueves, residentes de Villa Cerro salieron a las calles en protesta por las prolongadas interrupciones del servicio, llegando a incendiar neumáticos en distintos puntos de la barriada.

Protestas en Villa Cerro

En Villa Cerro, residentes consultados describieron un escenario marcado por noches enteras sin electricidad.

Johanna Jiménez explicó que en su vivienda llevan más de dos semanas enfrentando interrupciones nocturnas y que, en una de las últimas jornadas, el servicio se fue alrededor de las 9:00 de la noche y permanecía suspendido al momento de ofrecer sus declaraciones.

"Estamos cogiendo pela porque aquí toda la noche ahora estamos sin luz", manifestó la residente, quien cuestionó las explicaciones ofrecidas sobre supuestos trabajos para solucionar el problema.

Jiménez también vinculó los apagones con las dificultades para abastecerse de agua, debido a que necesita electricidad para bombearla hacia el tinaco, además de los inconvenientes que enfrentan los estudiantes para realizar sus tareas y utilizar internet.

A su juicio, el problema se agrava por el comportamiento de la facturación.

Explicó que anteriormente pagaba entre 1,200 y 1,300 pesos, mientras que actualmente ha recibido facturas de entre 3,500 y 4,000 pesos, pese a que, según afirmó, el servicio ha disminuido.

"Con menos luz", expresó al cuestionar el incremento de la factura.

Otro residente de Villa Cerro, Héctor, propietario del Colmado Meme, aseguró que los apagones también están afectando las actividades comerciales.

Explicó que necesita mantener refrigerados productos como carnes y otros alimentos, mientras que las interrupciones prolongadas lo obligan a recurrir al inversor o a una planta eléctrica, con el consecuente gasto en combustible.

El comerciante señaló, además, que ya ha sufrido daños en equipos eléctricos, entre ellos un televisor y un abanico.

"Es difícil dormir también sin luz", expresó al referirse al calor que deben soportar durante las noches.

Otro comerciante, Confesor Rodríguez, aseguró que la situación se extiende desde hace más de un mes y que las interrupciones afectan directamente la conservación de productos que requieren refrigeración.

Puso como ejemplo los helados, cuya calidad se pierde cuando se descongelan, generando pérdidas económicas para los establecimientos.

"De noche principalmente nos están maltratando fuertemente. Toda la noche se va. Anoche mismo amanecimos sin luz", afirmó.

Reclamos por falta de respuestas

El descontento también fue expresado por residentes que cuestionan la ausencia de explicaciones claras sobre la duración y frecuencia de las interrupciones.

Rafa Duarte manifestó su indignación por las noches sin electricidad y aseguró que la situación afecta incluso a quienes deben levantarse temprano para acudir a sus trabajos.

También afirmó que su factura eléctrica aumentó de manera significativa. Según relató, anteriormente pagaba alrededor de 570 pesos y recientemente recibió una factura de 1,500 pesos.

El residente sostuvo, además, que otros vecinos han reportado incrementos mucho mayores en sus facturas.

En otro punto de Villa Cerro, Francisca Rodríguez, propietaria de un salón de belleza, afirmó que lleva aproximadamente una semana afectada por la falta de electricidad, situación que repercute directamente en su fuente de ingresos.

"Estoy aquí con el calor y sin clientes porque no hay luz", expresó.

Rodríguez explicó que en su sector el problema estaría relacionado con un transformador y pidió a las autoridades prestar atención a la situación.

Dirigente comunitario reclama una solución inmediata

El exregidor y dirigente comunitario Luis Alberto Vélez calificó como grave la situación que atraviesan los usuarios de Higüey y sostuvo que los apagones no se limitan a un circuito determinado.

Vélez relató que en el circuito de Nazaret la energía eléctrica se interrumpió alrededor de las 11:00 de la noche y regresó cerca de las 6:30 de la mañana, cuestionando las explicaciones relacionadas con mantenimiento e inversiones.

Aseguró que la situación también representa un riesgo para trabajadores del sector hotelero que salen o regresan de sus jornadas durante la madrugada.

El dirigente comunitario cuestionó, además, que las facturas continúen aumentando en medio de las interrupciones del servicio.

"Entonces la facturación, en vez de bajar, va en aumento", afirmó.

Vélez dijo que los dirigentes comunitarios han intentado gestionar soluciones ante distintas instancias y que incluso han acudido a Santo Domingo para plantear la problemática.

Sostuvo que la falta de una respuesta efectiva podría provocar que la población se movilice por cuenta propia y advirtió sobre los riesgos de manifestaciones sin una estructura organizativa que permita canalizar los reclamos.

"Si no le buscan una solución inmediata, no más reuniones, no más promesas, solución inmediata", reclamó.

Los apagones se extienden a otros sectores

El malestar no se limita a Villa Cerro. En Los Sotos, Faustino Gutiérrez denunció daños en equipos y dificultades para descansar debido a los apagones nocturnos.

"Hasta mucho hemos aguantado, con este calor que está haciendo, que se vaya la luz todos los días de noche", manifestó.

En Juan Pablo Duarte, Yesenia Santiago también expresó su inconformidad y señaló que los cortes afectan tanto a los niños que deben asistir temprano a la escuela como a los adultos que se levantan de madrugada para trabajar.

La residente mencionó, además, problemas de seguridad durante las noches, pérdidas de mercancías en los colmados y daños en productos almacenados en las neveras.

Ramona Rojo calificó como "caótica" la situación de la energía eléctrica en Higüey y sostuvo que las tandas de apagones son insoportables en la mayoría de los sectores.

Mientras que Juan Abreu llamó a la población a movilizarse para reclamar una solución y consideró que los residentes están cansados de pagar impuestos y enfrentar, al mismo tiempo, deficiencias en el servicio eléctrico.

Antecedente

Según el portal de Edeeste, durante este año, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) ha informado sobre distintas inversiones y trabajos de modernización de la infraestructura eléctrica en Higüey, con el propósito de mejorar la distribución y la continuidad del servicio.

El 26 de junio, la empresa informó que ejecutaba obras de modernización eléctrica en el municipio con una inversión superior a los RD$1,060 millones. Entre los trabajos realizados citó la instalación de reguladores de voltaje en el circuito BENE01, la segmentación de circuitos, el reordenamiento de redes en HI3803 y la instalación de aproximadamente cinco kilómetros de alumbrado público en la entrada de la ciudad.

Para esa fecha también se encontraba en ejecución, con un 84 % de avance, el nuevo circuito de descarga HI3804, además de trabajos para convertir a trifásica una rama de Mata Chalupe y la construcción de redes de media tensión para los proyectos Kaynoa Airpark y Hacienda La Cortina. Según Edeeste, estas obras buscan distribuir mejor la energía, reducir la sobrecarga en determinados circuitos y mejorar la calidad y continuidad del servicio.

Dos días después, el 28 de junio, Edeeste informó sobre una coordinación con el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y autoridades de la provincia para mejorar la respuesta ante interrupciones eléctricas que puedan afectar el suministro de agua. En ese encuentro, la empresa reiteró que las inversiones en Higüey rondaban los RD$1,000 millones y se comprometió a priorizar las averías que afectaran el funcionamiento del acueducto.

Más recientemente, el 9 de septiembre, Edeeste anunció trabajos programados en la subestación Higüey 138 kV para el día siguiente, que implicarían interrupciones temporales en varios circuitos. Entre las labores previstas figuraban la instalación y sustitución de cables URD averiados en el circuito HI3802, con el objetivo de corregir interrupciones vinculadas a la sobrecarga del transformador T03, así como trabajos en el nuevo circuito de distribución que funcionará como descarga para HI3804.

La empresa también informó sobre labores preventivas y correctivas en circuitos asociados a la subestación Cruz del Isleño, como parte de las acciones destinadas a fortalecer la infraestructura eléctrica y mejorar la confiabilidad del servicio en Higüey y comunidades cercanas.

Estos anuncios forman parte de las intervenciones que Edeeste ha presentado durante este año para mejorar la red eléctrica de Higüey. Sin embargo, mientras la empresa reporta inversiones y trabajos de modernización, residentes de distintos sectores continúan denunciando interrupciones frecuentes, especialmente durante las noches, además de aumentos en sus facturas eléctricas.

Cabe precisar que Villa Cerro no figura entre los sectores identificados por Edeeeste en el comunicado del 9 de septiembre como afectados por los trabajos programados para el 10 de septiembre, por lo que no se puede establecer, a partir de esa información, una relación directa entre esas labores y los apagones denunciados por residentes de esa comunidad.