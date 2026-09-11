La Vega pasa de recibir agua a diario a solo dos días por la sequía

Director de Coraavega, Omar Beato, mientras habla de la situación del agua ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

La población de La Vega ha pasado de recibir agua potable diariamente a disponer del servicio apenas dos días a la semana, debido a la reducción de los caudales en las fuentes de captación de los acueductos de la provincia.

El director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Vega (Coraavega), Omar Beato, explicó que la provincia atraviesa una situación crítica como consecuencia de la sequía que afecta esa zona del país.

El funcionario mostró imágenes del río Camú, una de las principales fuentes de agua de la provincia, cuyo caudal se encuentra considerablemente reducido.

Señaló que los charcos que anteriormente eran utilizados por residentes de la zona para bañarse prácticamente han desaparecido.

Reducción del caudal

La disminución del caudal también ha provocado que el proceso de llenado de los tanques de almacenamiento de Coraavega se prolongue considerablemente.

De acuerdo con el funcionario, uno de los tanques que anteriormente se llenaba en unas cuatro horas actualmente puede tardar hasta 22 horas.

Coraavega dispone de tres tanques de dilución, con capacidad de 1,600,000 galones cada uno. Sin embargo, debido a la baja producción de agua, la institución enfrenta dificultades para mantenerlos llenos y distribuir el líquido con la frecuencia habitual.

Beato explicó que, una vez que uno de los tanques logra llenarse y se abre para abastecer a la población, puede vaciarse en aproximadamente dos horas.

Operativos especiales

Ante la reducción de la producción, Coraavega ha establecido operativos especiales para tratar de garantizar el suministro en las comunidades ubicadas en la parte alta de la provincia.

Beato indicó que actualmente el agua es enviada hacia esa zona los lunes y jueves, debido a que el sistema funciona por gravedad y requiere suficiente presión para que el líquido pueda llegar a los sectores más elevados.

"Para que le pueda llegar a esas personas, tenemos que tener presión. En la situación que estamos actualmente, no tenemos presión", señaló.

El funcionario explicó que, en condiciones normales, cuando la producción alcanza los niveles habituales de las tuberías de 18 y 20 pulgadas, la institución puede iniciar la jornada con dos tanques llenos y abrirlos progresivamente desde las primeras horas de la mañana.

Sin embargo, la situación ha cambiado con la sequía.

"Ahora muchas veces nos dan las 10 de la mañana y no se ha llenado el primero", sostuvo.

El director de Coraavega aseguró que la institución mantiene los esfuerzos para distribuir el agua disponible entre los distintos sectores, mientras espera que las condiciones climáticas permitan la recuperación de las fuentes de captación.