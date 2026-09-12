Abinader inaugura nuevo campo de béisbol Nelson Mateo en Peravia

El presidente Luis Abinader al realizar el corte de cinta tras la inauguración. ( FOTO CEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE )

El presidente Luis Abinader inauguró el nuevo campo de béisbol Nelson Mateo en Pizarrete, provincia Peravia, el cual impactará a alrededor de 5,000 niños, adolescentes, jóvenes y familias, poniendo fin a una espera de 26 años.

La obra fue ejecutada por la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial (Cpadp) por un monto de 50,564,705.40 pesos.

Abinader motivó a los niños a seguir entrenando, y a sus entrenadores a seguir formando más peloteros de grandes ligas, citando a Juan Mejía, pitcher relevista de los Rockies de Colorado, cuyas raíces familiares provienen de este distrito municipal.

"Peravia compite con San Pedro de Macorís en jugadores profesionales. Por eso estamos construyendo un play en cada rincón del país", dijo el jefe de Estado.

El play recibió el nombre de Nelson Mateo en honor a quien fue un gran propulsor del deporte en esta comunidad y lo consideró como una vía para abrir oportunidades a la juventud. Este fue dotado de gradas, back stop, dos dugouts con baños, cafetería, verja perimetral, cisterna de 3,000 galones, acceso de 200 metros lineales en hormigón armado y un sistema de iluminación para actividades nocturnas.

Proyectos deportivos en Peravia

José Andújar, director de Desarrollo Provincial destacó que se están ejecutando el Campo de Béisbol Ramón Pimentel, en La Montería, el Estadio de Sóftbol de Villa Güera, el Estadio de Béisbol de Sabana Buey, entre otros, por un monto total de 130 millones de pesos.

Te puede interesar Gobierno comenzó e inauguró obras en Peravia por más RD$1,950 millones

También anunció que próximamente iniciarán con más obras en Villa Sombrero, Villa Fundación, Nizao y Sabana Buey, incluyendo dos campos de béisbol, la reconstrucción de un polideportivo y una cancha de baloncesto.

Mientras que el próximo proceso de licitación de 12 proyectos con código SNIP y una inversión estimada de 950 millones de pesos, incluyen el Polideportivo de Las Barías, el Campo de Béisbol Don Gregorio, en Nizao, y polideportivos en Paya, El Carretón, El Limonal, Catalina, Villa Sombrero, Santana y otros.

Reconocimientos y anuncios

Víctor Álvarez, presidente de la Liga de Béisbol de Pizarrete, entregó una placa de reconocimiento al mandatario por tomar en cuenta a las comunidades deportivas de béisbol y sóftbol, fortaleciendo el deporte y dejando un legado para futuras generaciones.

La gobernadora Ángela Yadira Báez agregó que ya cuentan con los fondos para la construcción de la funeraria municipal de Pizarrete, y el senador Julito Fulcar destacó que la gestión de Luis Abinader ha invertido más de 20 mil millones de pesos para el desarrollo de esta provincia.

Previo al inicio del acto y frente a todos los asistentes, el presidente sostuvo una llamada telefónica en la que extendió sus felicitaciones y expresó su orgullo y el de todo el país a La Gacela de Don Gregorio, Marileidy Paulino, quien conquistó el primer lugar en el World Athletics Ultimate Championship en Budapest, Hungría, sumando otro gran logro a su trayectoria.

Leer más Abinader inaugura carretera El Rubio-Corocito tras décadas de espera y destaca deuda con la Sierra