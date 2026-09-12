Fin de semana caluroso debido a la incidencia del polvo del Sahara en el territorio nacional

Polvo del Sahara sobre la ciudad de Santo Domingo. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El polvo del Sahara incidirá sobre gran parte del territorio nacional este sábado, favoreciendo un ambiente caluroso y con predominio de sol, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Aunque una vaguada continuará afectando las condiciones atmosféricas sobre el país, la concentración de partículas de origen sahariano limitará las precipitaciones en buena parte de República Dominicana. No obstante, se prevén chubascos dispersos en sectores de Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Monseñor Nouel y el Gran Santo Domingo.

De manera más localizada, podrían registrarse aguaceros acompañados de tronadas y ráfagas de viento en localidades de San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña e Independencia, entre otras zonas cercanas.

Estas condiciones se mantendrán hasta las primeras horas de la noche, cuando se espera una disminución de la actividad de lluvias y el predominio de nubes aisladas, aunque persistirá la sensación calurosa.

Para el domingo, Indomet pronostica un cielo entre gris y parcialmente nublado en algunos puntos del país, con muchas horas de sol y escasas precipitaciones sobre gran parte del territorio nacional.

Sin embargo, los efectos locales y la incidencia de la vaguada podrían beneficiar algunos chubascos puntuales hacia sectores de las regiones noroeste y sureste, así como de la Cordillera Central inclusive el Gran Santo Domingo parte norte.

Esto será así principalmente durante la tarde y hasta las primeras horas de la noche. Luego, predominarán nubes dispersas y una sensación térmica cálida.

El Indomet anuncia un cielo soleado y grisáceo, con ligeros incrementos nubosos y chubascos aislados y posibles tronadas durante la tarde del domingo para el gran Santo Domingo y el Distrito Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/polvo-del-sahara-y-calor-extremo-en-republica-dominicana-79e54955-be1d551b.jpeg Pronostico de temperaturas del 9 al 15 de septiembre en el país (FOTO CEDIDA POR EL INDOMET)

Meteorología informa que para el lunes habrá un ligero aumento de la humedad debido a la interacción del viento con la vaguada que favorecerá, desde las primeras horas de la mañana, algunos chubascos en poblados de Samaná, María Trinidad Sánchez y Espaillat.

Para la tarde, ocurrirán aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en las regiones nordeste y sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo. También se producirán en la Cordillera Central, el Valle del Cibao y la zona fronteriza, condiciones que podrían prolongarse hasta las primeras horas de la noche.

Hola de calor

República Dominicana continuará bajo condiciones de calor severo a extremo al menos hasta el martes 15 de septiembre, con temperaturas superiores a los 37 °C durante varios días consecutivos en el noroeste y valores por encima de los 35 °C en sectores del centro y este del país.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) advirtió que el ambiente sofocante se mantendrá durante este período debido a la combinación de la época más cálida del año y un incremento de las concentraciones de polvo del Sahara, especialmente durante el fin de semana.

Los registros de los últimos días muestran ya temperaturas próximas a los 40 °C en varias provincias.

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