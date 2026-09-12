Gobierno inaugura puente Los Hierros tras más de 40 años de espera

Puente Los Hierros en la provincia Peravia. ( FOTO CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El gobierno dejó inaugurado este sábado el puente Los Hierros, en Baní, provincia Peravia, una obra que amplía las alternativas de acceso hacia el municipio y contribuirá al desarrollo económico y social de las comunidades de la zona.

El presidente Luis Abinader afirmó que la construcción del puente Los Hierros forma parte de las acciones impulsadas por su Gobierno para fortalecer la conectividad y la seguridad vial en la región Sur, al considerar que durante años la zona dependió de un solo puente para comunicar a Baní con el resto de la región.

"El solo hecho de tener un solo puente que comunicaba a Baní y comunicaba a todo el Sur era un problema de seguridad nacional", afirmó el mandatario, al destacar que, además del puente Los Hierros, su gestión ha ejecutado los puentes de la Circunvalación de Baní y el puente de Villagüera, con lo que la provincia cuenta actualmente con cuatro pasos que antes no existían.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/whatsapp-image-2026-09-12-at-45849-pm-d96f2373.jpeg El presidente de la República, Luis Abinader, al momento de la entrega de la obra (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA PRESIDENCIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/whatsapp-image-2026-09-12-at-45849-pm-1-996faae6.jpeg Presidente Abinader mientras cortaba la cinta para hacer oficial la inauguración de la obra. Junto a él figuran otras personalidades (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA PRESIDENCIA) ‹ >

Presa de La Gina, una obra estratégica para el agua

Durante el acto, el presidente Abinader anunció además que su Gobierno avanza en la ejecución de la presa de La Gina, una obra que tendrá un impacto estratégico en el abastecimiento de agua de la zona, especialmente para garantizar el suministro de agua potable a La Gina y Baní.

"Es una obra que va a ayudar en muchas dimensiones", sostuvo el presidente, al señalar que la presa permitirá disponer de mayores recursos hídricos durante períodos de sequía, al tiempo que contribuirá a atender las necesidades de agua de una provincia cuya actividad productiva depende en gran medida de este recurso.

Abinader aseguró que Peravia ha sido una prioridad para su administración, al considerar que durante años estuvo afectada por una baja inversión pública pese a su importancia productiva y al carácter emprendedor de sus habitantes.

Señaló además que, aun en medio de las dificultades generadas por la pandemia de COVID-19, la guerra entre Rusia y Ucrania y el actual conflicto en Medio Oriente, el Gobierno ha mantenido la atención en las obras prioritarias para Baní, Peravia y toda la región Sur.

Impacto en las comunidades y la producción agrícola

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, destacó que el presidente Abinader ha brindado apoyo y recursos para la construcción de obras de gran impacto en las comunidades.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/whatsapp-image-2026-09-12-at-45849-pm-3-80093e42.jpeg Ministro de obras pública, Eduardo Estrella (FOTO CEDIDA POR LA PRESIDENCIA)

Recordó que, antes de la actual gestión, Peravia contaba con un solo puente para la comunicación vial, situación que limitaba la conectividad y representaba un riesgo para la población.

Estrella explicó que el puente Los Hierros abre una nueva alternativa de acceso hacia Baní y mejora la conectividad de comunidades de la zona norte de la provincia, entre ellas Fundación, Río Arriba, El Recodo, La Gina, El Limonar, Sabana Larga, Arroyo Salado, Higuana y Los Jovitos.

La infraestructura facilitará el desplazamiento de personas, el acceso a servicios y el transporte de productos agrícolas, al tiempo que contribuirá a descongestionar el casco urbano de Baní.

Su puesta en funcionamiento también favorecerá a productores y comerciantes de Peravia, una provincia con una importante actividad agropecuaria y cadenas productivas que movilizan productos hacia distintos mercados del país.

Con una longitud aproximada de 87.73 metros, el puente cuenta con una estructura diseñada para garantizar su durabilidad e incluye obras de protección contra la erosión y socavación, aceras, drenaje, pavimentación y señalización, elementos que contribuyen a mejorar las condiciones de seguridad y movilidad de quienes utilizan esta vía.

Estrella afirmó que el río Baní ya no representará una amenaza para las comunidades, sino que podrá convertirse en un espacio de recreación y un mirador para el disfrute seguro de los munícipes.

Sostuvo que la provincia Peravia tiene "un antes y un después" en sus municipios y distritos municipales como resultado de las obras ejecutadas durante la actual gestión de Gobierno.

Peravia tiene "un antes y un después"

El alcalde de Baní, Santos Ramírez, destacó que el presidente Abinader ha escuchado las necesidades de la población y recordó que la construcción del puente Los Hierros era una demanda de décadas. "Pudimos esperar este puente por décadas y usted nos cumplió", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/whatsapp-image-2026-09-12-at-45849-pm-2-de44706d.jpeg Puente Los Hierros, en la provincia Peravia (FOTO CEDIDA POR LA PRESIDENCIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/whatsapp-image-2026-09-12-at-45848-pm-2-9ad3909e.jpeg (FOTO CEDIDA POR LA PRESIDENCIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/whatsapp-image-2026-09-12-at-45848-pm-4-c6c04732.jpeg (FOTO CEDIDA POR LA PRESIDENCIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/whatsapp-image-2026-09-12-at-45848-pm-3-91f986a4.jpeg (FOTO CEDIDA POR LA PRESIDENCIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/whatsapp-image-2026-09-12-at-45848-pm-1-a784b872.jpeg (FOTO CEDIDA POR LA PRESIDENCIA) ‹ >

Ramírez resaltó, además, otras obras ejecutadas durante la actual gestión, entre ellas el Centro UASD-Baní, la Circunvalación de Baní, la remodelación del hospital Nuestra Señora de Regla y los trabajos de asfaltado de calles. Asimismo, valoró el apoyo brindado a los gobiernos locales como un factor clave para impulsar obras de impacto en las comunidades.

En el acto estuvieron presentes la gobernadora de la provincia Peravia, Ángela Yadira Báez; el senador de Peravia, Julio Fulcar, así como diputados y alcaldes de los municipios de la provincia.