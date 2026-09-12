Indesur inicia la reconstrucción de cancha deportiva en Barahona por RD$71.8 millones

El Instituto para el Desarrollo del Suroeste (Indesur) inició este sábado la reconstrucción de la cancha Marino Generoso Matos, una obra que contempla una inversión de RD$71,816,898.84 y que transformará la histórica instalación deportiva ubicada en las proximidades del malecón de Barahona.

El proyecto contempla el techado de la instalación para albergar las disciplinas de voleibol y baloncesto, así como otras adecuaciones destinadas a ofrecer mejores condiciones a los atletas y jóvenes de la provincia.

La cancha Marino Generoso Matos tiene más de 50 años de construida y fue donada por el Club Rotario de Barahona, convirtiéndose durante décadas en un importante escenario para la práctica deportiva en esta ciudad.

El director ejecutivo de Indesur, Noel Octavio "Tavito" Suberví, encabezó el acto de inicio de los trabajos y aseguró que los recursos para ejecutar el proyecto están asignados.

Suberví exigió a la empresa contratista garantizar la calidad de los trabajos y cumplir con el plazo establecido para la terminación de la obra.

La construcción estará a cargo de Terrex SRL y tendrá un período de ejecución de 18 meses.

Reacciones oficiales

El funcionario calificó el inicio de los trabajos como un acontecimiento importante para Barahona y sostuvo que la intervención de la cancha representa una apuesta por la juventud, el deporte y el desarrollo de la provincia y de la región Sur.

Asimismo, destacó el respaldo del presidente Luis Abinader a las iniciativas impulsadas por Indesur y afirmó que el gobierno mantiene su atención en proyectos dirigidos a mejorar las condiciones de las comunidades sureñas.

Suberví insistió en la necesidad de mantener vigilancia sobre el proceso de construcción para garantizar que los más de RD$71.8 millones destinados al proyecto se traduzcan en una infraestructura de calidad al servicio de la población.

Durante la actividad, Francisco Vargas (Pachuco), representante del Club Rotario de Barahona, destacó que la intervención de la cancha responde a una demanda de años de los sectores vinculados al deporte.

Vargas valoró el inicio de los trabajos y agradeció al gobierno la materialización de un proyecto esperado por deportistas y comunitarios de Barahona.

En el acto participaron el senador por Barahona, Moisés Ayala; la gobernadora provincial, Oneida Féliz; Edgar Augusto Féliz Arbona; legisladores, autoridades municipales, representantes de la Policía Nacional, dirigentes deportivos, empresarios y miembros de organizaciones comunitarias.

Una vez concluida, la renovada cancha Marino Generoso Matos estará destinada a fortalecer la práctica deportiva y servir como espacio para la formación, recreación y desarrollo de la juventud barahonera.