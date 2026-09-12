Residentes de Las Flores marchan para exigir terrenos para construcción de escuela

Un manifestante sostiene una pancarta en las protestas de este sábado en Santo Domingo Oeste. ( DIARIO LIBRE/STARLIN ROSA )

Residentes del sector Las Flores, en Santo Domingo Oeste, marcharon en la tarde de este sábado para exigir al Gobierno que declare de utilidad pública los terrenos destinados desde hace 18 años a la construcción de una escuela básica y un liceo para esa comunidad.

En la manifestación participaron representantes de la junta de vecinos, familias, estudiantes y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel Mercedes Medina.

Con consignas como "Sin educación no hay futuro" y "La escuela es la que va", los manifestantes recorrieron el trayecto desde los locales alquilados donde funciona actualmente la escuela hasta los terrenos en los que reclaman que sean construidos los planteles educativos.

De acuerdo con los comunitarios, la escuela funciona desde hace unos 15 años en espacios alquilados ante la falta de una edificación propia.

Piden declarar terrenos de utilidad pública

Durante la manifestación pacífica, María Magdalena Rondón, representante de la junta de vecinos, explicó que actualmente la comunidad cuenta con tres locales alquilados para impartir docencia y aseguró que el Estado paga alrededor de 130,000 pesos mensuales por estos espacios.

"El reclamo es por la construcción de la escuela de nuestro sector, de la comunidad de Las Flores, ya que estamos en tres locales alquilados", expresó.

Rondón sostuvo que en el nivel primario hay alrededor de 600 estudiantes, mientras que más de 400 alumnos de secundaria deben trasladarse a centros educativos ubicados en comunidades cercanas.

Según explicó, el reclamo se intensificó luego de que, hace ocho días, una compañía que afirma ser propietaria de los terrenos intentara derribar una pared levantada en el espacio destinado a la construcción de la escuela básica y el liceo.

"Hoy, señor presidente, estamos calentando el brazo porque no vamos a permitir, bajo ninguna circunstancia, que sea derribada esa pared. Exigimos la construcción de la escuela y que sean declarados de utilidad pública esos terrenos", manifestó Rondón.

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La dirigente comunitaria aseguró, además, que el Ministerio de Educación ha realizado inversiones que superarían los 100 millones de pesos en el proyecto.

Derechos Humanos se suma al reclamo

En tanto, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel Mercedes Medina cuestionó que después de las inversiones realizadas en los terrenos la comunidad continúe sin contar con las edificaciones escolares.

"El Estado dominicano invirtió 100 millones de pesos para construir una escuela y un liceo", afirmó Mercedes Medina durante la manifestación.

Pidió al presidente Luis Abinader intervenir en el conflicto y emitir un decreto que declare los terrenos de utilidad pública para garantizar que permanezcan destinados a la construcción de los centros educativos.

Mercedes Medina advirtió que las organizaciones comunitarias se mantendrán movilizadas hasta obtener una respuesta de las autoridades.

"Estamos pidiendo un derecho que nos concierne: la educación de nuestros hijos", expresó.

Indicó que la comunidad ha realizado diligencias ante autoridades educativas para plantear la situación, pero sostuvo que hasta el momento no han recibido una respuesta que resuelva el conflicto.

Estudiantes deben trasladarse a otros sectores

Los comunitarios señalaron que la falta de un plantel de secundaria obliga a cientos de estudiantes de Las Flores a trasladarse diariamente a escuelas y liceos de sectores aledaños.

Rondón aseguró que esta situación representa un riesgo para los alumnos debido a que deben desplazarse fuera de la comunidad y, en algunos casos, cruzar vías de alto tránsito.

Los manifestantes insistieron en que los terrenos reclamados permitirían levantar una escuela básica y un liceo que, además de atender la demanda de Las Flores, podrían beneficiar a estudiantes de comunidades cercanas.

La junta de vecinos y las organizaciones que respaldan el reclamo anunciaron que continuarán las movilizaciones durante los próximos días para solicitar al Poder Ejecutivo la declaratoria de utilidad pública de los terrenos.