×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Fábrica de clerén en Cabral
Fábrica de clerén en Cabral

La Policía desmantela fábrica clandestina de clerén en zona boscosa de Cabral

Agentes ocuparon tanques utilizados para destilar la bebida y destruyeron el líquido encontrado

Buscan a los responsables

    Expandir imagen
    La Policía desmantela fábrica clandestina de clerén en zona boscosa de Cabral
    Agentes de la Policía Nacional con los tanques de clerén decomisados. (FOTO CEDIDA POR LA POLICÍA EN BARAHONA)

    Una fábrica clandestina utilizada presuntamente para producir ron adulterado, conocido popularmente como clerén o triculí, fue desmantelada por agentes de la Policía Nacional en una zona boscosa del sector Los Botaos, en este municipio.

    Durante la intervención, miembros de la Dirección Regional Sur ocuparon varios tanques metálicos, algunos en proceso de destilación y otros con un líquido amarillento que, según el informe preliminar, era utilizado para la elaboración de la bebida alcohólica.

    El lugar fue localizado luego de labores de inteligencia desarrolladas por los agentes, quienes se trasladaron hasta la zona y encontraron las instalaciones empleadas para la fabricación clandestina.

    RELACIONADAS

    Las autoridades procedieron a derramar y destruir el líquido encontrado para impedir su eventual comercialización y consumo, debido a los riesgos que representan las bebidas alcohólicas producidas sin controles sanitarios.

    Por ahora no hay detenidos

    Hasta el momento no se han reportado personas detenidas por el caso. La Policía informó que mantiene abiertas las investigaciones para identificar a quienes operaban la fábrica y someterlos a la acción de la justicia.

    La fabricación de bebidas alcohólicas sin autorización está sancionada por la Ley 243-68 sobre Alcoholes. Su artículo 56 contempla multas y prisión, además de la incautación y destrucción de materias primas, productos, maquinarias, instrumentos y recipientes utilizados en esa actividad.

    TEMAS -

      Periodista y abogado, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ha colaborado con diversos medios de comunicación, entre ellos El Nuevo Diario, El Nacional y Almomento.net. Durante varios años se desempeñó como corresponsal de radio para Diario Noticias, Radio Enriquillo y Noticiario Popular.