La Policía desmantela fábrica clandestina de clerén en zona boscosa de Cabral

Agentes de la Policía Nacional con los tanques de clerén decomisados. ( FOTO CEDIDA POR LA POLICÍA EN BARAHONA )

Una fábrica clandestina utilizada presuntamente para producir ron adulterado, conocido popularmente como clerén o triculí, fue desmantelada por agentes de la Policía Nacional en una zona boscosa del sector Los Botaos, en este municipio.

Durante la intervención, miembros de la Dirección Regional Sur ocuparon varios tanques metálicos, algunos en proceso de destilación y otros con un líquido amarillento que, según el informe preliminar, era utilizado para la elaboración de la bebida alcohólica.

El lugar fue localizado luego de labores de inteligencia desarrolladas por los agentes, quienes se trasladaron hasta la zona y encontraron las instalaciones empleadas para la fabricación clandestina.

Las autoridades procedieron a derramar y destruir el líquido encontrado para impedir su eventual comercialización y consumo, debido a los riesgos que representan las bebidas alcohólicas producidas sin controles sanitarios.

Por ahora no hay detenidos

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas por el caso. La Policía informó que mantiene abiertas las investigaciones para identificar a quienes operaban la fábrica y someterlos a la acción de la justicia.

La fabricación de bebidas alcohólicas sin autorización está sancionada por la Ley 243-68 sobre Alcoholes. Su artículo 56 contempla multas y prisión, además de la incautación y destrucción de materias primas, productos, maquinarias, instrumentos y recipientes utilizados en esa actividad.