Seis muertos a manos de la policía en cuatro días. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

Seis hombres murieron en hechos separados durante operaciones de agentes de la Policía Nacional en Azua, Dajabón y Santo Domingo Este, con lo que suman 11 las personas abatidas por miembros de la institución desde que Ernesto Rafael Rodríguez García asumió la jefatura policial el pasado 17 de agosto.

Tres de los fallecidos eran parte de un grupo de cinco hombres que, de acuerdo con la Policía, intentó asaltar el pasado viernes una sucursal de una empresa de envío de remesas ubicada en el kilómetro 11 del municipio de Sabana Yegua, provincia Azua.

Los tres cayeron abatidos durante intervenciones de agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y de la Policía Preventiva, quienes les daban seguimiento tras el intento de asalto.

Durante las operaciones, los agentes ocuparon un fusil, tres pistolas de diferentes marcas, dos chalecos antibalas, cinco abrigos con capuchas, dos pasamontañas y cinco teléfonos celulares.

También fueron incautados dos cargadores de 30 cartuchos, tres cargadores para fusil y cuatro para armas calibre 9 milímetros, además de 85 cápsulas calibre 9 mm, una placa, dos vehículos Honda CR-V, 20 ty-rap y una cartera de mujer, entre otras evidencias.

En un hecho separado, una persecución que se extendió durante varios meses terminó con la muerte a tiros de Dargenis de Jesús en la provincia Dajabón.

De acuerdo con las autoridades, el hombre cayó abatido durante un presunto enfrentamiento con agentes de la Dicrim.

De Jesús era buscado luego de escapar de la cárcel de Najayo, donde cumplía una medida de coerción por su presunta participación en el secuestro de una pareja.

Mientras que ayer sábado, la uniformada reportó el fallecimiento de dos presuntos delincuentes heridos de bala al enfrentar a una patrulla de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim) Santo Domingo Este, durante una intervención.

Los fallecidos fueron identificados como Luis Rivera Simón, de 30 años, y Henrry Joel Borrell Rudecindo, de 31, quienes, de acuerdo con las investigaciones preliminares, se desplazaban a bordo de un vehículo de transporte por aplicación, a cuyo conductor alegadamente mantenían bajo amenaza.

165 abatidos en lo que va de año

Con estas seis muertes, la cifra de personas abatidas por agentes de la Policía Nacional asciende a 165 en lo que va de 2026, para un promedio de casi cinco muertes por semana.

Mayo es el mes que concentra la mayor cantidad de fallecidos, con 35 casos, seguido de abril, con 25, y junio, con 24.

En enero se registraron 19 muertes; en febrero, 17; marzo cerró con 21 y julio, con ocho.

Las seis muertes recientes se producen luego de que Ernesto Rafael Rodríguez García asumiera la dirección de la Policía Nacional el pasado 17 de agosto, por lo que en ese período ya suman nueve las personas abatidas por agentes de la institución.