El presidente de la República, Luis Abinader, encabezará este lunes LA Agenda Semanal desde Santiago de los Caballeros, donde desarrollará una agenda de trabajo durante tres días.

El encuentro semanal está pautado para las 5:00 de la tarde y contará con la participación del mandatario, así como de funcionarios responsables de la toma de decisiones y de la ejecución de políticas públicas.

El nuevo formato comunicacional del Poder Ejecutivo tiene como propósito informar sobre los proyectos en ejecución y abordar temas de interés nacional.

En entregas anteriores, estos encuentros han presentado asuntos relacionados con la economía, la educación, la infraestructura, entre otros.

Sede temporal en Santiago

La edición de este lunes, desde Santiago de los Caballeros, forma parte del traslado temporal de la sede del Gobierno a esa ciudad para desarrollar una agenda de trabajo.

Durante estos tres días, Santiago funcionará como sede temporal de la Presidencia, mientras el resto de la administración pública continuará operando desde sus dependencias habituales.

El mandatario sostendrá reuniones con distintos sectores y dará seguimiento a proyectos públicos en ejecución.

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