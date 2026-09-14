Luis Abinader desarrolla agenda de trabajo en Santiago

Miembros del Cusep y agentes de la Policía Nacional custodian la residencia oficial del presidente de la República ( ANEUDY TAVÁREZ )

El presidente Luis Abinader desarrolla este lunes en la tarde su agenda de trabajo en Santiago, ciudad que, mediante decreto, fue establecida como residencia oficial del jefe de Estado hasta el próximo miércoles.

Las actividades del jefe de Estado previstas para hoy se desarrollan a puertas cerradas.

La residencia presidencial, ubicada en el sector La Trinitaria, se mantiene custodiada por miembros del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y agentes de la Policía Nacional.

Actividades del presidente

Durante su estadía en la Ciudad Corazón, el mandatario tiene previsto desarrollar varias actividades privadas y reuniones de trabajo con representantes de distintos sectores productivos y sociales de la provincia.

Entre los encuentros pautados figura una reunión con representantes de la Cámara de Comercio y Producción del Cibao, así como con integrantes de las comisiones de Visit Santiago y del Clúster Turístico.

También está prevista la realización desde Santiago de la Agenda Semanal del presidente Abinader, como parte de las actividades que desarrollará durante su permanencia en la ciudad.

Decreto

El Decreto 642-26 dispuso el traslado temporal de la residencia oficial del presidente de la República, Luis Abinader, desde Santo Domingo de Guzmán hacia Santiago de los Caballeros.

La medida estará vigente desde este lunes 14 hasta el miércoles 16 de septiembre de 2026, período en el que Santiago fungirá como sede temporal de la residencia oficial del mandatario.