La Policía Nacional garantizó este lunes que en las próximas horas ofrecerá información "contundente" sobre la agresión con arma blanca contra Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk, de 23 años, ocurrida la madrugada del sábado en el sector Serrallés, Distrito Nacional.

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, informó durante una rueda de prensa que las investigaciones se encuentran avanzadas, aunque precisó que todavía deben agotarse algunos procedimientos legales.

"Prácticamente, el caso está a la puerta de ser solucionado. Hay aspectos legales que tenemos que cumplir y damos garantía de que en las próximas horas estaremos dando una información contundente en torno a este caso", declaró Pesqueira.

Varias personas han sido entrevistadas

Al ser cuestionado sobre posibles detenidos, Pesqueira explicó que varias personas han sido entrevistadas como parte de las pesquisas. Sin embargo, no confirmó que alguna persona se encuentre bajo arresto por el hecho.

"Se han realizado entrevistas a distintas personas. Por eso podemos decir con certeza que en las próximas horas daremos una respuesta en torno a este caso", sostuvo.

Las investigaciones también incluyen el levantamiento y análisis de imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona.

La agresión

Mejía-Ricart Risk recibió múltiples heridas de arma blanca alrededor de las 4:30 de la madrugada del sábado, cuando regresaba a su residencia en Serrallés.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que un motorista siguió al joven hasta el edificio donde reside y lo persiguió hasta el vestíbulo. Después de herirlo, el agresor huyó del lugar.

Una fuente informó a Diario Libre que la víctima acostumbraba estacionar su vehículo fuera del edificio por falta de espacio y entrar por la puerta peatonal. Agregó que, al momento del incidente, el conserje no se encontraba en el vestíbulo.

La misma fuente indicó que el joven permanece en condición estable.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/14/whatsapp-image-2026-09-14-at-70817-pm-252912a9.jpeg Torre Santa Cruz, en donde Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk, de 23 años, recibió la agresión con un arma blanca. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

Investigación en curso

Investigadores de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), con el apoyo de técnicos de la Dirección de Área de Tecnología de la Información y Comunicación (Dicat) y del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, trabajan en el esclarecimiento del caso bajo la coordinación del Ministerio Público.

La Policía Nacional mantiene activa la búsqueda del motorista señalado como responsable de la agresión.