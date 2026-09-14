Abinader informa hay un detenido por agresión de joven en Serrallés

El presidente de la República, Luis Abinader, informó este lunes que un detenido por la agresión a puñaladas contra Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk, de 23 años, ya fue capturado. El hecho ocurrió la madrugada del sábado en el sector Serrallés, Distrito Nacional.

"Hay dos casos que se han presentado este fin de semana. Hay uno que ya se capturó a uno de los victimarios, en el caso del joven Mejía-Ricart", manifestó el mandatario, conforme una nota de prensa de la Presidencia.

Abinader no especificó la identidad del detenido ni precisó si se trata del motorista captado por una cámara de seguridad mientras seguía al joven alrededor de las 4:30 de la madrugada, cuando este regresaba a su residencia, y luego lo agredió con un arma blanca.

Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en que el motorista entra posteriormente al edificio y persigue a Mejía-Ricart hasta el vestíbulo. Tras herirlo, el agresor huyó del lugar.

Investigadores de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), con el apoyo de técnicos de la Dirección de Área de Tecnología de la Información y Comunicación (Dicat) y del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, trabajan en el esclarecimiento del caso bajo la coordinación del Ministerio Público.

Tiroteo en Boca Chica

El mandatario también se refirió al tiroteo ocurrido en Boca Chica, en el que estarían involucrados integrantes de una banda. El hecho dejó dos personas muertas y al menos cinco heridas.

Abinader explicó que las autoridades mantienen el seguimiento de ambos casos y realizan las labores necesarias para localizar a los demás responsables, al tiempo que reiteró que para el Gobierno "una sola muerte es demasiado".

Pidió también a los responsables del tiroteo y muertes entregarse a las autoridades. "Lo mejor es que se entreguen, porque, como en todos los casos, la Policía va a dar con ellos", expresó el jefe de Estado al referirse a las acciones desplegadas para ubicar a los involucrados.

El presidente afirmó que las investigaciones continuarán hasta esclarecer las circunstancias en que ocurrieron ambos hechos, identificar y localizar a todos los responsables y garantizar que respondan ante la justicia.

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